موعد استطلاع الهلال ومعرفة أول أيام عيد الفطر المبارك 1442

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عمر شويل - جدة موعد استطلاع الهلال ومعرفة أول أيام العيد يعتبر من أكثر الأحداث الهامة التي ينتظرها المسلمين، حيث يحرص كل شخص متابعة استطلاع الهلال في جميع أنحاء العالم العربي وخارجه، لكي يتمكن من معرفة موعد أول أيام العيد، كما يرغب البعض في معرفة العوامل التي على أساسها يتم تحديد موعد عيد الفطر المبارك، وماذا يفعل العلماء في حال تعذر الرؤية؟

موعد استطلاع الهلال ومعرفة أول أيام العيد

من المقرر أن يقوم كبار العلماء في المملكة العربية السعودية باستطلاع الهلال غدا 29 رمضان للعام الهجري 1442، وبناءا على الرؤية يتم تحديد ما إذا كان يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان أم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021.

كما صرح الشيخ عبدالله بن المنيع الذي يعد من أحد كبار أعضاء هيئة العلماء في المملكة، أن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الخميس الموافق 13 مايو أول أيام عيد الفطر وأول شهر شوال، وذلك وفق لبعض الحسابات الفلكية التي يقوم بها العلماء، والذي يرى أن هذا العام سوف يأتي شهر رمضان كامل 30 يوم.

موعد معرفة هلال شهر شوال في السعودية

من المقرر أن يكون غدا موعد استطلاع الهلال ومعرفة أول أيام العيد، على الرغم من أن أول شهر شوال يوم الخميس فلكيا كما أكد العلماء، إلا أن هناك الكثير من الأشخاص لا تعترف إلا برؤية الهلال، لذلك أصدرت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية قرار برؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء 11 مايو.

وبناء على ذلك يتم بعدها إعلان موعد وأول أيام عيد الفطر المبارك، كما أعلنت الحكومة السعودية عن موعد إجازة عيد الفطر للعاملين في المؤسسات الحكومية، وهي على أن تبدأ في 25 رمضان وتنتهي بنهاية عيد الفطر، بينما القطاع الخاص هو ما يقوم بتحديد الإجازة والتي تبدأ من التاسع والعشرين من رمضان حتى نهاية العيد.