شوف أقوى عروض بنده على الهواتف الذكية وأكسسوارات الجوال وشاشات التلفزيون

تقدم عروض بنده هايبر بنده لهذا الأسبوع عروض تنافسية متنوعة على شاشات التلفزيون والهواتف المحمولة من أهم وأشهر الماركات العالمية، ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك فأن هذه التخفيضات والخصومات الجبارة تمثل فرصة عظيمة للتسوق لاقتناء الهاتف الذي تريد بالإمكانيات التي تتناسب مع احتياجاتك وبسعر يتوافق مع ميزانيتك، كما تقدم عروض مختلفة على إكسسوارات متنوعة من ملحقات الهاتف، بالإضافة إلى عروض شاشات التلفزيون بأحجام مختلفة وتقنيات غاية في الدقة والروعة.

عروض بنده على الهواتف المحمولة وأكسسوارات الجوال:

كل شخص الآن أصبح لديه هاتفه الخاص الذي لا غنى عنه في أي مكان وكل وقت، فقد سهلت التقنيات الحديثة في الجوالات المحمولة وسائل الاتصال بين الشعوب بل وأصبحت وسيلة سريعة في حالة طلب الإنقاذ السريع أو حالات الطوارئ أي أصبح أسلوب حياة لا غنى عنه بالنسبة إلى الكبار والصغار.

وتقدم عروض بنده لهذا الأسبوع عروض على هواتف من أشهر الماركات في هذا المجال وهي سامسونج، هواوي، لينوفو ونوكيا وجميعها تشترك في مميزات الدقة في البرمجة والجودة في التصنيع فجميعها شركات رائدة في هذا المجال وإليكم أهم العروض والأكثر مبيعا.

جوال سامسونج A51 وهو هاتف يدعم تركيب شريحتين والجيل الرابع 4G بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من 1,209 ريال.

جوال لينوفو نوت كي 12 بسعر 569 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال.

هاتف نوكيا 3,4 يدعم الجيل الرابع كما يتيح تركيب شريحتين بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 575 ريال.

وأقوى العروض على جوال هواوي نوفا 7 أي بسعر 879 ريال سعودي بدلاً من 1,149 ريال.

كما تتنوع العروض على الشواحن النقالة وسماعات ابل آير برودس وساعات أبل الذكية بأسعار تبدأ من 39 ريال سعودي وحتى 82 ريال بالنسبة الشواحن النقالة، أما بالنسبة لأكسسوارات أبل فتبدأ من 99 ريال وحتى 1,849 ريال سعودي.

عروض شاشات التلفزيون: