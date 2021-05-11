نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف زيادة عروض سوق العثيم في السعودية نهاية الخصومات والتخفيضات على عدة منتجات تكدس العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض عيد الفطر من العثيم، تقدم سلسلة متاجر وأسواق العثيم عدة عروض وتخفيضات هائلة على العديد من المنتجات والسلع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعادة الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وتصل التخفيضات إلى ٥٠% و٧٠% على أغلب المنتجات والسلع، ووضعت العثيم عدة عروض على الفاكهة والخضراوات الطازجة حيث يمكن للزبون أن يأخذ ٢ كيلو من الفاكهة داخل العرض بسعر كيلو واحد فقط، وتنال هذه العروض إقبالاً كبيرًا من المواطنين السعوديين والأفراد المقيمين داخل المملكة، وتسعي أسواق العثيم لتحطيم الأسعار بالإضافة إلى الربح المالي من خلال إطلاق تلك العروض المميزة.

عروض العثيم بالسعودية

تقدم العثيم عروض مميزة على الهواتف الجوالة والملابس للأطفال والكبار بسبب قرب حلول العيد، حتى يتمكن الجميع شراء الملابس للأطفال لقضاء العيد، وتصل تخفيضات الملابس إلى ٢٠% و٢٣% حسب نوع وخامة القماش وأزياء ترضي جميع الأذواق، وتزداد نسبة المشتريات بسبب ثقة الزبائن والمستهلكين فى كافة أنحاء المملكة، وشملت العروض الهواتف النقالة الذكية ولعب الأطفال.

تخفيضات اسواق العثيم

أطلق على اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو باسم الثلاثاء الطازج في عروض محلات وأسواق العثيم حيث دشنت عدد من التخفيضات على العديد من الفاكهة والخضروات الطازجة بتخفيض يصل إلى نصف السعر للكيلو، أو يمكن للفرد شراء ٢ كيلو من السلع داخل العروض ويدفع فقط ثمن كيلو واحد.

خصومات هايبر العثيم

وتعتبر أسواق عبدالله العثيم من أشهر الأسواق المنتشرة داخل حدود المملكة العربية السعودية، وتنال إعجاب ورضا كافة المستهلكين والزبائن، وتلقي إقبالًا شديدًا من قبل الزبائن بسبب العروض التي تقدمها بصفة دورية، حيث لا تترك مناسبة إلا وتقدم خلالها تخفيضات ليس لها مثيل، ومن الجدير ذكره أن عروض العيد داخل أسواردق العثيم سوف تمتد ليوم الثلاثاء ١١ مايو ٢٠٢١، الموافق ٢٩ رمضان ١٤٢٢ هجرية، لذا يجب على الجميع الإسراع للحصول على العروض والتخفيضات التي يقدمها العثيم