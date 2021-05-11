كيفية زراعة الورد البلدي في البلكونة، وجود النباتات في المنزل أو حوله من الأشياء التي تبعث البهجة والسعادة في نفوس جميع الموجودين في المنزل، ولكن عندما ترغب في زراعة النباتات داخل المنزل، عليك الاهتمام الجيد بها، فالنباتات كائن حساس يحتاج إلى رعاية واهتمام من وقت لآخر، والحفاظ على وقت الري حتى لا يذبل النبات ويهلك، وهناك العديد من عشاق الورد البلدي الذين يرغبون في زراعته في المنزل، لذا نتعرف على الطريقة الصحيحة للزراعة.

كيفية زراعة الورد البلدي في البلكونة

بعد التفكير في زراعة الورد البلدي في منزلك، لابد من توفير تربة خصبة، وحوض مقاس 30 * 40 لا يسرب الماء، بذور ورد بلدي، والقيام بما يلي:

زراعة البذور داخل الحوض بطريقة جيدة.

نترك البذور داخل الحوض بعيداً عن الضوء لمدة 65 يوم.

نقوم بنقل الحوض إلى مكان جيد للضوء بعد مرور المدة المذكورة.

لابد من اختيار موقع جيد لوضع الحوض، بحيث تصل إليه أشعة الشمس بصورة جيدة.

بعد نمو الورد يمكنك قطفه، بشرط أن طول النبات يتراوح ما بين 15 إلى 20 سنتيمتر.

نصائح عند زراعة الورد البلدي

توجد بعض الإرشادات والنصائح التي يجب الالتزام بها عند زراعة الورد البلدي، وهي: