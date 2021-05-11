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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقة من أجمل عبارات رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2021 للأصدقاء والأقارب والأحباب “فرًح حبابيك” في المقال التالي
عمر شويل - جدة ننشر صور التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 1442 وباقة من أجمل عبارات رسائل تهنئة عيد الفطر 2021 للأصدقاء والأصحاب والأقارب وزملاء العمل والحبيب بالتزامن مع قدوم موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442-2021 أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات حيث يحرص الكثيرين في جميع الدول الإسلامية على إرسال رسائل التهنئة وتحميل بطاقات المعايدة وكروت التهاني بالعيد من أجل بث الفرحة والبهجة والفرحة في قلوب محبيهم وذويهم.
عبارات رسائل تهنئة عيد الفطر 2021
ويحرص الكثير من الأشخاص على إرسال عبارات رسائل تهنئة عيد الفطر 2021 جديدة ومختلفة كل عام وغير تقليديه حتى لا تفقد بهجتها لدى الأخرين وتترك أثرًا طيبا لدى المستقبل خاصة إذا كان من الأشخاص الأعزاء الذين يكن لهم صاحب الرسالة اهتمام كبير، ما جعلنا نرصد لكم باقة من أجمل عبارات رسائل التهنئة بعد الفطر المبارك 2021.
رسائل تهنئة عيد الفطر 2021 لحبيبي
يا حظك يا بختك … يا هناك يا سعدك.. يا عمي مين قدك .. أنا اول شخص يعايدك.. عيدك جميل زى قلبك.
ارق تحية و أحلى كلام.. واجمل تهاني بالعيد..وأطيب أماني وازكى سلام
أسأل من أهل الهلال.. وارسى الجبال.. أن يجعلك كل عيد وأنت بخير و في افضل حال.
ما قدرت أقولها لأحد قبلك .. لا نفسي ولا قلبي طاوعوني
حبيت تكون أول من يسمعها .. كل عام وإنت بخير وعيد فطر سعيد عليك يا عيوني.
عبارات تهنئة عيد الفطر 2021
عيد معطر بذكر الله مبعوث لأحلى خلق الله يهنئك بالعيدوقدومه بإذن الله، عيد فطر سعيد عليك يا أطيب خلق الله.
تغرد طيور الحب مع إشراقة العيد …… لتقول لك كل عام وأنت في قلبي سعيد كل عيد فطر وإنت فى قلبى الاول والوحيد
حبيبى وينك؟.. رد الله لا يهينك.. وإن شاء الله العيد يصلح اللي بيني وبينك
أنطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط، وإن كنت مشغول بالعيد فأنا مشغول بكيف أعايدك.
أكيد سبقني كتير وقالوا (كل عام وإنت بخير) بس يارب تكون مني طعمها غير.
أنا وقلبي نهنيك بالعيد ياللي شوفتك بتخلينى سعيد، ربى يرزقك بالبركة والسعادة والعمر المديد، كل عام وانت سعيد.
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