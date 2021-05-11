نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين يقع مثلث برمودا الغامض ومعلومات جديدة حول المثلث الشياطني للاشتراك في مسابقة مهيب ورزان في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر إجابة سؤال أين يقع مثلث برمودا المعروف باسم مثلث الشيطان الموقع الأكثر غموضه في العالم حتى الآن للاشتراك في مسابقة مهيب ورزان في رمضان حيث جاء سؤال حلقة اليوم أين يقع مثلث برمودا في أي المحيطات المحيط الهادي أو الهندي أم الأطلسي “الأطلنطي” ورصد جائزة 100 ألف جنيه لصاحب الإجابة الصحيحة بعد دخول قرعة السحب العشوائي لاختيار فائز يوميا في مسابقة إم بي سي مصر.

أين يقع مثلث برمودا

وقبل الإجابة على سؤال أين يقع مثلث برمودا نتناول سويا بعض المعلومات حول مثلث برموا حيث شهد اختفاء نحو 20 طائرة و50 سفينة بحرية كبيرة في أجواء غامضة لا يزال البحث عنها جاريًا حتى الآن للتعرف على سر جاذبيته الشديدة.

ومن بين الحوادث الشهيرة حول اختفاء الطائرات في مثلث برمود ما حدث في شهر ديسمبر عام 1945 حينما اختفت 5 طائرات وطواقمها بداخله بعد تحليقها فوقه والتي سميت الرحلة 19 وكان طاقم الرحلة مكون من 14 شخصا معظمهم من المتدربين، بعد إقلاعهم من ولاية فلوريدا الأمريكة في مهمة تدريبية كجزء من رحلة تحت قيادة الملازم تشارلز تيلور.

سر اختفاء الطائرات في مثلث برمودا الغامض

وقال شين ساتيرلي، الخبير الأسترالي، إن الطائرات اختفت عقب الدخول في مثلث برمودا، كما اختفت أيضا طائرة الإنقاذ التي كانت تبحث عن الطائرات اختفت أيضا وكان على متنها 13 شخصا، موضحا أن أظهر التحقيق أنه عندما حل الظلام في الخارج وتغير الطقس، أرسل الملازم تشارلز تيلور قائد الطائرات إشارات إلى المكان الخطأ.

وأشار الخبير الروسي إلى أن بعض العلماء والباحثين قدموا تفسيرات غريبة، زاعمين أن شيئًا ما خارق للطبيعة قد حدث، مشيرًا إلى أن السر في اختفاء الطائرات هو غرقها بعدما هبطت على سطح الماء في أقل من دقيقة، وليس من الممكن العثور على حطام الطائرات في مثل هذه الحالات وهو ما يفسر سبب الاختفاء.

إجابة سؤال أين يقع مثلث برمودا

وتعد الإجابة الصحيحة لسؤال أين يقع مثلث برمودا هي المحيط الأطلنطي الشهير بالأطلسي، حيث يقع المثلث بالقرب من ولاية فلوريدا الأمريكية على مساحة تزيد عن 2.5 مليون ميل مربع بما يقدر بنحو 4 ملايين كليو متر مربع.