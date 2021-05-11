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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل صور ورسائل تهاني عيد الفطر المبارك 2021 وأفضل عبارات التهنئة في المقال التالي
أجمل الرسائل والصور الخاصة بي تهاني عيد الفطر المبارك لعام 2021 وإرسالها للأصدقاء والأهل لتهنئتهم بقدوم العيد، أيام قليلة وينتهي شهر رمضان الكريم شهر الخير والبركة ولكن مع انتهاءه يأتي عيد الفطر المبارك بالفرحة والسرور علي قلوبنا، وينتظره الصغير والكبير بشوق وفرحة لقدومه، لذلك يقوم الجميع بالاتصال بالأهل والأصدقاء للتهنئة ولكن هناك البعض يقوم بإرسال رسائل للتهنئه بالعيد بدل من الاتصال، لذلك سوف نقدم لكم أروع وأجمل التهاني.
تهاني عيد الفطر المبارك
يبحث الآن معظمنا عن صور خاصة بتهنئة عيد الفطر وبها أسماء الأشخاص الذين نحبهم، نرسلها لهم لكي نعيد عليهم ونهنئم بقدوم عيد الفطر المبارك، لذلك سوف نقدم لكم بعض من صور التهنئة وعليها بعض الأسماء لإرسالها لأصدقائنا وأحبتنا.
عبارات تهنئة بعيد الفطر
الجميع يبحث الآن عن عبارات ورسائل خاصة بتهاني العيد لإرسالها لأصدقائهم وأهلهم للاحتفال بقدوم عيد الفطر، وسوف نقدم لكم أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر لعام 2021.
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عيد فطر سعيد عليك وأعاده الله عليك وعلي جميع أسرتك واحبتك بالخير والبركات.
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كل عام وأنتم بخير وسعادة، وأسال الله العظيم أن يتقبل صيامك وطاعتك وأن يجعل عيدك ملئ بالسرور والفرح عليك.
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أدام الله عليك الأعياد دهورا وألبسك الله من تقواه نورا، عيدك مبارك.
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أسال من أعاد العيد وطوي الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد وخير.
رسائل تهنئة عيد الفطر 2021
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كل عام وأنتم إلي الله أقرب وعلي الطاعة أدوم وعن النار أبعد، كل عام وأنتم بخير وسعادة.
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شعبان شهر وراح ورمضان بالعطر فاح والله يجعل عيدكم أفراح وهمومك تنزاح.
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كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء وكل عام وأنتم بخير.
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يا أجمل من في الوجود أرسلك أحلي الورود تهنيك وتقولك كل عام وأنتم بقلبي موجود.
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مع أطيب نفحات العطور وأروع ألوان الزهور حبيت بس أقول كل عام وأنتم بخير.
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