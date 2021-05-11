نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العيد : عروض اكسترا جوالات هواوي الاربعاء 12 مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا على جوالات هواوي من اقوي العروض التي توفرها اكسترا بشكل يومي عبر موقعها الرسمي لكي يستطيع جميع محبي جوالات هواوي الحصول علي الجوال الذي يرغبون به باقوى الخصومات والتخفيضات ونقدم لكم في هذا المقال عروض العيد المتواجدة في اكسترا على كافة جوالات هواوي الحديثة والتي تتوفر في جميع فروع اكسترا بشكل يومي.

عروض اكسترا علي جوالات هواوي

تعد جوالات هواوي من أكثر الجولات التي أصبحت مفضلة لدى الكثير من الاشخاص ويبحثون عنها بشكل مستمر، حيث استطاعت شركة هواوي ان تحدث تطور كبير جداً في عالم الجوالات طوال السنوات القليلة الماضية حتى أصبحت من أهم الشركات الخاصة بصناعة الهواتف الذكية وأصبح لديها الملايين من العملاء في كافة الدول حول العالم، ويبحث الكثير بشكل يومي عن جوالات هواوي الجديدة لشرائها وتقدم اكسترا خصومات رائعة على جوالات هواوي بنسبة خصم تتخطي الـ 40% علي العديد من الهواتف.

عروض اكسترا هواوي

عروض اكسترا هواوي تحتوي على الكثير من جوالات هواوي الرائعة والحديثة مثل جوال هواوي واي 8 بي الرائع الذي يتوفر بمساحة 128 جيجا بايت وتوفرة اكسترا بسعر 699 ريال أي بنسبة خصم 24%، وجوال هواوي بي 40 برو الرائع والحديث الذي توفرة اكسترا بسعر 4319 ريال، وجوال هواوي واي 8 إس الرائد بسعر 519 ريال سعودي، وجوال هواوي واي 8 إس ويمكنك الحصول علية بسعر 519 ريال والعديد من جوالات هواوي الرائعة التي توفرها اكسترا.

عروض اكسترا جوالات

من ضمن الجوالات المميزة المتوفرة في عروض اكسترا اليوم هو جوال هواوي واي 8 بي بسعر 699 ريال، وجوال هواوي بي 40 برو الجيل الخامس بسعر 2999 ريال، وجوال هواوي ميت 40 برو الجديد بسعر 3599 ريال، وجوال هواوي نوفا 7 اس إي جيل خامس بسعر 1349 ريال، والهاتف الرائع والاكثر مبيعا هواوي واي 9 إي بسعر 1099 ريال.