نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السحب في مسابقة الحلم 2021 على جائزة 500.000 دولار مع مصطفي الاغا في المقال التالي
يهتم عدد كبير من الأشخاص بـ السحب في مسابقة الحلم 2021 وهي المسابقة الرائعة والتي تعد من أقوي المسابقات في الوطن العربي التي تقام بشكل مستمر، ومسابقة الحلم في شهر رمضان المبارك من المسابقات التي يهتم بها عدد كبير من الأشخاص حيث أن الجوائز التي تتوفر للفائز في المسابقة تصل حتى 500 الف دولار أمريكي ولذلك يرغب الكثير في التقديم الي المسابقة ومعرفة الشروط والسحب في المسابقة 2021.
السحب في مسابقة الحلم 2021
مصطفي الاغا هو الذي يقدم مسابقة الحلم المميزة وتعطيك المسابقة العديد من العقبات والمواجهات التي عليك تخطيها لكي تستطيع في النهاية الحصول على الجائزة، ويمكن لجميع الراغبين التقديم علي المسابقة بكل سهولة من خلال أرسال رسالة نصية على الارقام الخاصة بالمسابقة والخاصة بالبلد الخاصة بك على أن تكون الرسالة تحتوي على نص حلم أو Dream.
يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2021 من خلال تحميل التطبيق الخاصة بمسابقة الحلم علي الجوال الخاص بك وهو متوفر بشكل رسمي على المتاجر الخاصة بهواتف اندرويد وايفون وبعد ذلك عليك إدخال رقم هاتفك والاشتراك في المسابقة وعليك الاجابة علي الاسئلة التي سوف تطرح عليك أثناء التقديم للمسابقة.
الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
يمكن لجميع المواطنين في كافة الدول العربية الاشتراك في مسابقة الحلم والتقديم علي المسابقة والحصول على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى ويمكنك الاشتراك من خلال أرسال رسالة نصية على الرقم المخصص لبلدك:
- من دولة الكوبت يمكنك التواصل مع خلال رقم 96922.
- يمكنك التواصل في دولة مصر من خلال الرقم التالي 95450.
- يمكنك لجميع المقيمين في السعودية التواصل من خلال الرقم التالي 650444.
- من الاردن يمكنك التقديم علي المسابقة من هذا الرقم 94099.
- يمكن للمواطنين والمقيمين في المعرب التقديم علي مسابقة الحلم من الرقم التالي 9669.
- من دول تونس 85819.
- للاشتراك من دولة البحرين 94000.
- للاشتراك من دولة قطر 92095.
- الاشتراك من دولة العراق 4734.
- رقم الاشتراك من فلسطين 37890.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السحب في مسابقة الحلم 2021 على جائزة 500.000 دولار مع مصطفي الاغا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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