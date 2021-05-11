نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية في العيد واوفر عروض هايبر بنده لهذا الاسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية في العيد أقوى العروض الأسبوعية من هايبر بنده Hyper panda، والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 شوال 1442، تتضمن عروض بندة السعودية تخفيضات على أسعار تسالي العيد وحلوى العيد من مختلف أنواع الشوكولاتة المفضلة للجميع، والتي تتمتع بمذاق عالي الجودة، حيث يحرص البعض على توفير أشهى أنواع الحلوى والتسالي في عيد الفطر لإسعاد عائلاتهم، وتتضمن العروض أيضًا عروض اللحوم والدجاج بالإضافة إلى الأسماك، كما تتضمن عروض العيد من هايبر بنده اليوم عروض الدجاج المتبل والشهي والذي يمكن إعداده بمختلف أنواع الوصفات، ومن أفضل واوفر عروض Panda.

عروض بنده السعودية في العيد

إذا كنت من محبي الشوكولاتة وعاشق للمذاق الحلو الغني، فيقدم لك هايبر بنده أقوى التخفيضات والخصومات على أسعار مختلف أنواع الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة باللبن، بالإضافة إلى حبات القهوة بالشوكولاتة، والمزيد من أنواع الشوكولاتة الشهية واللذيذة بأسعار منافسة وعروض تمكّنك من شراء أكثر من نوع بسعر مذهل، ومن أوفر عروض الشوكولاتة في بنده:

شوكولاتة رافايللو روشيه 150 جرام بسعر 10.95 يرال سعودي.

1+1 شوكولاتة مشكلة 35 حبة 710 جرام بسعر 52.95 ريال سعودي.

علبة شوكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش 850 جرام بسعر 44.95 ريال سعودي.

2 علبة شوكولاتة جواهر جالكسي مشكلة 650 جرام بسعر 64.95 ريال سعودي.

علبة شوكولاتة فيريرو روشيه 300 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي.

هايبر بنده Hyper Panda

لكل محبي اللحوم بجميع وصفاتها ومذاقها الغني والمختلف مع كل نوع، يتيح لكم هايبر بنده Hyper Panda إمكانية الإختيار من مختلف أنواع اللحوم، وتُعد أغلب أنواع اللحوم في بنده منتجات برازيلية أو كولومبية وتُعد ضمن فئة اللحوم المجمدة، والتي يُتاح بيعها بأسعار مخفضة في بنده أكبر متاجر السعودية، وإليكم أفضل عروض بنده السعودية:

كيلو كفتة برازيلي أو كولومبي بقري بسعر 27.95 ريال سعودي.

كيلو مكعبات لحم بقري برازيلي أو كولومبي بسعر 23.95 ريال سعودي.

كيلو روستو بقري كولومبي أو برازيلي بسعر 34.95 ريال سعودي.

بنده Panda

تتضمن عروض تسالي العيد أيضًا خصومات المكسرات بمختلف الأنواع وبأسعار مذهلة حصريًا من بنده، ومن أفضل أنواع التسالي في المملكة المكسرات المالحة، الجوز الأمريكي، الزبيب، بالإضافة إلى بعض أنواع التوابل والبهارات التي تمنح الطعام مذاق أشهى وفريد، وخاصةً البهارات والتوابل التي تشتهر بها الوصفات السعودية، ومن أفضل أنواع التوابل في بنده الهيل، ولجميع محبي القهوة إليكم أفضل بن خولاني محمص أو قهوة تركية سادة فاتحة أو داكنة، ومن أفضل العروض:

كيلو جوز امريكي بسعر 49.95 ريال سعودي.

كيلو قهوة تركي سادة فاتح أو غامق بسعر 29.95 ريال سعودي.

كيلو جوز الهند مطحون بسعر 16.95 ريال سعودي.

كيلو هيل بسعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو مكسرات مالحة بسعر 69.95 ريال سعودي.

كنتم مع مجموعة متميزة من أقوى عروض بندة السعودية الأسبوعية، والتي تتضمن عروض الأطعمة الممتازة عالية الجودة، بالإضافة إلى أنواع اللحوم بأسعار رائعة وأنواع تسالي العيد الشهية لجلسة عائلية كامل، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض في السعودية.