نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتابة تهنئة على الصور عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة حلول عيد الفطر نقدم إليكم طريقة كتابة تهنئة على الصور عيد الفطر، حيث هناك الكثير من يريد أن يكتب تهنئة علي الصور ويرسلها إلي الاصدقاء والأحباب من الأسرة، لذلك وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الكتابة بشكل جميل ومختلف.

كتابة تهنئة على الصور عيد الفطر

هناك الكثير من الخطوات التي يجب علينا مراعاتها لأستنتاج صورة تهنئة جميلة، ومن الجدير بالذكر أننا سوف نوضح لكم الخطوات التفصيلية التي من خلالها سوف تستطيع إنشاء بطاقة معايدة مميزة فتابع معنا الطريقة.

يجب عليك أولا تحميل أحدي برامج الفتوشوب البسيطة علي هاتف الجوال الخاص بك علي سبيل المثال قم بالدخول علي متجر بلاي وقم بالبحث عن تطبيق المصمم العربي ثم قم بأختيار أحدي بطاقات التهنئة التي سوف أقوم بتوفيرها في الأسفل ثم من القائمة الجانبية في برنامج المصمم العربي قم بالضغط علي إضافة نص أدخل الأسم الذي تريد طباعته علي صورة التهنئة مبروك علي بطاقة التهنئة التي قما بتصميمها بنفسك

ولكن إذا كنت لم تعرف طريقة عمل هذه الخطوات فماذا سوف تفعل، لا تقلق عزيزي القارئ سوف أوفر لكم مجموعة من الصور الجاهزة التي تم كتابة عليها مجموعة من الأسماء، وتستطيع تحميل الصورة مباشر.

صور مكتوب عليها أسماء جاهزة

سوف نعرض عليكم عدة صور جاهزة تستطيع ان تحملها مباشر بدون أن تستخدم أي تطبيقات خارجية

صورة بطاقة تهنئة لـ أسم أحمـد

صورة بطاقة تهنئة لـ محمد

تحميل صورة بطاقة تهنئة لخالد

تحميل صورة تهنئة لمحمود

حمل الان صورة تهنئة لـ بسنت

تحميل أفضل صورة تهنئة لـ مروة

بطاقة معايدة صورة تهنئة لـ عبير

إذا لم يكن موجود أسمك بين هذه الأسماء تستطيع إنشاء بطاقة بنفسك من خلال الخطوات التالية أون لاين

طريقة إضافة أسمك بنفسك أون لاين

تستطيع كتابة اسمك عبر الطريقة السهلة والبسيطة