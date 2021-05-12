شوف عروض العثيم الطازج خصومات عيد الفطر المبارك في السعودية بادر بالشراء الآن

عروض العثيم الطازج ، مع أقتراب نهاية شهر رمضان الكريم والمبارك وحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات تتفضل أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية بعمل خصومات وعروض هائلة علي جميع منتجاتها حيث خصومات هذا الأسبوع من سوبر ماركت العثيم مختلفة وتحتوي علي أقوي تخفيضات علي المخبوزات والحلويات الشرقية والغربية والفواكه والخضروات الطازجة والمعلبات والكثير والكثير مع العثيم ماركت عروض العثيم اليوم 12 من مايو 2021 حتي 25 مايو 2021 أو حتي نفاذ الكمية واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض أقوي تخفيضات من عروض العثيم الطازج ومع صور الخصومات من خلال موقعكم المفضل ثقفني فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

عروض العثيم الطازج علي الفواكه والخضروات

من المعروف أن سوبر ماركت العثيم يقدم أفضل وأجود أنواع الخضروات والفاكهة حيث يتم فرز هذه الخضروات والفاكهة ويتم دخول الخضروات من نوع درج أولي ممتازة فقط والآن سوف نستعرض خصومات أسواق العثيم في السطور التالية.

سعر كيلو كمثري أفريقي بسعر 6.95 ريال سعودي.

سعر كيلو موز ممتاز 4.45 ريال سعودي ( عرض خاص من عروض العثيم الطازج )

) برتقال للعصير سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الطازج تقدم ربطة ليمون شبك بسعر 2.45 ريال سعودي.

تقدم ربطة ليمون شبك بسعر 2.45 ريال سعودي. سعر كيلو عنب أحمر كبير بسعر 11.50 ريال سعودي.

سعر كيلو شمام محلي بسعر 2.95 ريال سعودي.

سعر علبة تفاح أحمر بسعر 6.95 ريال سعودي.

سعر علبة خوخ بسعر 6.50 ريال سعودي.

سعر كيلو كوسة خضراء بسعر 3.95 ريال سعودي.

سعر كيلو بامية محلية بسعر 10.45 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم وخصوماته علي كعك العيد والمخبوزات والحلويات

أسواق العثيم تقدم كعك وبسكويت طازج وبتي فور فاخر بمناسبة عيد الفطر المبارك ومخبوزات طازجة وحلويات من أجود مكونات فقط من العثيم ماركت.

عروض العثيم الطازج يقدم كعك بالسمن سادة أو بالتمر والقرفة طازج سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي بدلا من 38.50 ريال سعودي.

يقدم كعك بالسمن سادة أو بالتمر والقرفة طازج سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي بدلا من 38.50 ريال سعودي. بتي فور فاخر سادة أو مكسرات سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي بدلا من 43.95 ريال سعودي.

بسكويت جوز الهند طازج بسعر الكيلو 10.95 ريال سعودي بدلا من 24.95 ريال سعودي.

تورتة كرنفال وسط بسعر 44.95 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال سعودي.

كرواسون جبنه بيضاء سعر العلبة 5.45 ريال سعودي بدلا من 7.95 ريال سعودي.

بتي فور مشكل دوبلكس سعر الكيلو 14.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي.

معمول أساور بالبر 450 جم بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 12.50 ريال سعودي.

شابورة زبدة وسمسم وحبة البركة سعر العلبة 5.95 ريال سعودي بدلا من 11.50 ريال سعودي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم عروض العثيم الطازج في المملكة العربية السعودية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات ونتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.