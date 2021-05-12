شوف أفضل عروض وتخفيضات بنده السعودية اليوم قبل عيد الفطر المبارك 2021

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عمر شويل - جدة أفضل عروض وتخفيضات بنده السعودية اليوم قبل عيد الفطر المبارك 2021 حيث بدا العد التنازلي لبدء أول أيام عيد الفطر المبارك 1442 هجرية وبهذه المناسبة يقدم عروض متنوعة على الكثير من المنتجات الغذائية مثل اللحوم والأسماك بكافة أنواعه، كما يقدم أيضا عروض مخفضة على أجهزة الموبايلات وكذلك أجهزة الشاشات بالإضافة إلي كل ذلك تخفيضات على الملابس الجديدة بمناسبة عيد الفطر المبارك 1442 وكذلك بعض العروض الأخري.

أفضل عروض وتخفيضات بنده السعودية اليوم قبل عيد الفطر المبارك 2021

مازال بنده يقدم تخفيضات حتي صباح أول أيام عيد الفطر شملت بعض هذه التخفيضات التالي:

السكر الخام الطبيعي.

الأرز البسمتي بوزن 10 كيلو.

رقائق الشوكولاتة.

صلصة الطماطم الواحة.

لحم التونة والسلمون الوردي.

شرائح الفطائر قودي بوزن 400 جرام.

ورق العنب.

مستلزمات العناية بالبشرة.

الشاشات التلفزيونية.

مزيل الشحوم مطهر زماك 650 مل.

حلويات كابتشنو.

قطع اللحم الصغيرة.

قطع اللحم المفروم.

الأسماك.

المنظفات.

المشروبات بكافة أنواعها.

بسكوت تويد بلفيتا.

كما يقدم عروض اخري تم أضافتها إلي المجلة في صباح امس والتي يتم الاعتماد عليها حتي نهاية أول أيام عيد الفطر المبارك.

أسواق ماركة بندة

يهتم قطاع كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة بالعروض والتخفيضات التي تقدمها بعض الماركات مثل أسواق عبد العثيم وأسواق بنده الجديدة المنتشرة في جميع مدن وقرى ومحافظات المملكة العربية السعودية، حيث توفر هذه العروض مجموعة كبيرة جدا من العروض والتخفيضات تستمر لفترات طويلة جداً يتمكن كل شخص لديه المقدرة على زيارة الأسواق التوجه إلي ماركت بنده المتميز الذي يقدم لكل الزوار سلسلة ممتازة جداً من العروض والتخفيضات الجديدة تستمر لمدة زمنية معينة.

في الختام نتمنى لكم التوفيق وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك.