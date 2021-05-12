نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات واللاب توب بمناسبة عيد الفطر المبارك 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات واللاب توب ، تعتبر مكتبة جرير واحدة من أفضل المكتبات التي تقدم الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الجوالات واللاب توب والشاشات الذكية والساعات الذكية والألعاب وغيرها، وبمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك تقدم عروض مكتبة جرير للجوالات خصومات هائلة، وعملاً علي تيسير عملية التسوق علي عملائها فقد أتاحت مكتبة جرير التسوق عبر متجرها الإلكتروني بخصومات خاصة عند التسوق أونلاين ومنهم عروض جرير في العيد علي الايفون والهواتف الذكية وغيرها.

أجدد عروض جرير للجوالات

بمناسبة عيد الفطر تقدم مكتبة جرير خصومات علي الهواتف الذكية حتي يوم 16 مايو 2021 علي الهواتف الذكية بتوفير حتي 300 ريال سعودي مثل ابل أيفون برو ماكس 128 جيجا بايت اللون الذهبي للجيل الخامس بسعر 4899 ريال سعودي وجهاز ابل أيباد برو كمبيوتر لوحي بالواي فاي بحجم 12.9 بوصة وسعة 128 جيجا وجهاز أبل أيباد برو 11 كمبيوتر لوحي واي فاي حجم 11 بوصة وبسعة 128 جيجا وجهاز ابل واتش مدعم الشرائح الإلكترونية لون أزرق.

أحدث عروض جرير علي اللاب توب والتابلت والشاشات 2021

كما تتضمن عروض العيد عروض جرير علي الشاشات والتلفزيون الذكي بخصومات 40% وتوفير حتي 4000 ريال سعودي، مثل تلفزيون سكاي وورث 75 بوصة بدقة 4K وبسعر 3899 ريال سعودي وشاشة سامسونج 65 بوصة اتش ال اي دي بتوفير 3300 ريال وشاشة تي سي ال 55 بوصة وهايسنس 50 بوصة بسعر 1699 ريال سعودي بالإضافة الي عروض مكتبة جرير علي اللاب توب مثل كمبيوتر محمول اتش بي ومايكروسوفت وأم اس اي مودرن.

عروض مكتبة جرير علي الساعات الذكية

كما تتضمن عروض مكتبة جرير علي الساعات الذكية وأجهزة المنزل الذكي مثل ابل واتش الإصدار 6 لون فضي وتدعم الشرائح الإلكترونية وGPS وساعة ابل واتش الإصدار 6 نايكي سيلير بسعر 2149 ريال سعودي وساعة هواوي الذكية لون اسود وسوار اسود سيليكون وساعة شاومي واتش اسود بسعر 449 ريال سعودي، ساعة فيتبيت فيرسا 3 هيكل المونيوم بسعر 749 ريال سعودي وخصومات تصل الي 33%.

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