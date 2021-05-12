نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبريكات عيد الفطر 1442 مع أجدد الرسائل والعبارات للتهنئة بقدوم العيد وكل عام وأنتم بخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبريكات عيد الفطر 1442 ، أعلنت دار الإفتاء في مصر والسعودية أن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن غدًا الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، ولذلك مع اقتراب عيد الفطر الذي يفصلنا عنه ساعات قليلة فقط يبحث المسلمين في كل مكان عن أروع الرسائل والعبارات والصور التي يمكن استخدامها لمباركة الأهل بعيد الفطر وأيضًا لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأصدقاء والأحباب في كل مكان.

تبريكات عيد الفطر 1442

اعتاد المسلمين في كل مناسبة على تبادل الرسائل والصور والتهاني وخاصة في عيد الفطر المبارك الذي يأتي يوم الخميس الموافق 13/5/2021، ومعه يتسابق الجميع من أجل تهنئة الآخرين بالعيد السعيد، متمنين لهم أن يكونوا من المعتوقين من النار في شهر رمضان المبارك، وأن يكونوا في أكمل سعادة وصحة بالعيد المبارك.

ومن أجمل ما يمكن إرساله لمباركة الأهل والأحباب من رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك :

فرحة العيد لا تكتمل إلا بحضور الأحباء، فرحة العيد لا نسعد بها إلا بقربك، كل عام وأنت صديقي.. كل عام وأنت بخير.

عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم رمضان وصالح الاعمال.. وغفر الله لنا جميعًا.

كل عام وأنت أقرب الناس لي، كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت معي، كل عام وأنت بجانبي.. عيدك سعيد معي. لا تعتقد أن هذا الصوت هو صوت هاتفك يخبرك برسالة، لا فهذا صوت قلبي يقول لك كل عام وأنت معي. قبل كل الناس أهنئك بالعيد، كل عام وأنت معي يا خير الناس.. كل عام وأنت بجانبي. إلى أصدقائي الذين لا يكتمل العيد إلا بوجودهم، ولا يحلى إلا بقربهم، كل عام وأنتم بخير.. كل عيد ونحن مع بعضنا البعض، عيد سعيد. أقدم لكم خالص التهاني والأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، غفر الله لكم ذنوبكم في رمضان.. وتقبل منكم صيامكم، عيد فطر مبارك.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر

تتعدد مظاهر الاحتفال في كافة البلدان العربية والإسلامية في عيد الفطر المبارك، ولكن هناك عادات مميزة لبعض الشعوب والدول، وتعد صلاة العيد من أبرز المظاهر المشتركة بين الدول جميعها، وأيضًا تبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء والأهل لصلة الرحم باعتبارها من أهم تعاليم الدين الإسلامي، والعيد في مصر له مذاق مميز، حيث تتزين به الأحياء الشعبية ويقوم الأطفال بشراء الملابس الجديدة ويترقبون أخذ العيدية لشراء الحلويات المميزة والألعاب.

وليس هذا فقط فاعتاد المواطنين في مصر والدول العربية على تبادل وجبات الإفطار مع تناول الكحك والبسكويت والبيتي فور والمعمول وكافة أنواع الحلويات الخاصة بعيد الفطر المبارك، والتي تجلب السعادة والفرحة في نفوس الكبار والصغار.

رسائل عيد الفطر

ومن ضمن الرسائل المستخدمة للتهنئة بعيد الفطر المبارك :