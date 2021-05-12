نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيغة تكبيرات عيد الفطر مكتوبة وفيديو MP3 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكبيرات عيد الفطر مكتوبة ومسموعة نوفرها لكم الآن، حيث يستمتع المسلمين بترديدها وسماعها فهي سنة عن النبي صلي الله عليه وسلم، وبعد إعلان نتيجة تحري رؤية الهلال لشهر شوال وبداية الشهر المبارك، نوفر لكم الآن مجموعة من التكبيرات في العيد المستحبة، وسنتعرف علي كيفية صلاة العيد بكل سهولة والتي تكون بعد طلوع الشمس بوقت قصير، ونرفق لكم فيديو تكبيرات العيد mp3.

صيغة تكبيرات عيد الفطر مكتوبة

تعتبر التكبيرات سنة جميلة، تحي في النفوس الفرحة، وتنشر البهجة، ويوجد صيغ متعدده للتكبير، ومن أهم صيغ التكبير “الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”، يمكنكم ترديدها منذ مغرب أخر أيام شهر رمضان المبارك، لتكون في أول ليالي للعيد ونشر البهجة والفرحة، وتعليمها للأطفال ومن حولكم ونشر فرحة للعيد المبارك، ونرفق لكم الآن صيغة تكبير العيد في مصر.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

فيديو تكبيرات العيد الإذاعة المصرية

تعتبر الإذاعة المصرية من أكثر الإذاعات تاريخاً علي مر الزمان، وقد حفظت أذان المصريين هذه التكبيرات في العيد المبارك، ونرفقها لكم الآن.

كيفية أداء صلاة العيد

نوفر لكم شرح مبسط لطريقة أداء الصلاة، والتي تكون عبارة عن ركعتين بعد الانتهاء من التكبير.

يتم أداء ركعتين مع إتمام شروطهما وأركانهما وسننهما.

التكبير في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً من غير تكبيرة الانتقال استحباباً.

يتم قراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق ندباً.

يتم قراءة سورة الغاشية أو سورة القمر في الركعة الثانية استحباباً.

بعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم ندباً.

أرفقنا إليكم كيفية الصلاة، كل عام وانتم بخير عيدكم مبارك، وكذلك أرفقنا صيغة تكبيرات عيد الفطر مكتوبة كاملة.