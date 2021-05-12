نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوستات تهنئة عيد الفطر 2021 الجديدة happy eid عيد على صحابك بـ صور عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوستات تهنئة عيد الفطر 2021 الجديدة أهم ما يتداوله المسلمون خلال الساعات الجارية احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك فتنتشر صور عيد الفطر 2021 في كل مكان وسط عبارات عيد الفطر happy eid المبهجة، وتفرقنا ساعات بسيطة عن أول أيام عيد الفطر المبارك، لذا يرغب الملايين بوستات تهنئة عيد الفطر 2021 الجديدة، فيأتي عيد الفطر هناك عائلات لم يتمكنون من رؤية بعضهم البعض لظروف السفر أو مع انتشار فيروس كورونا وتحذيرات وزارات الصحة من الزيارات العائلية حتى لايتفشى الوباء لاسيما مع وجود الموجة الثالثة.

بوستات تهنئة عيد الفطر 2021

ننشر بوستات تهنئة عيد الفطر 2021 الجديدة لكى يتداولها المسلمون بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي وارسالها مع رسائل عيد الفطر 2021 على الواتس اب والفيس بوك بدلاً من الاحتفالات التقليدية، فاقتصرت المعايدات على الإنترنت لتداعيات فيروس كورونا وعدم القدرة على الزيارات لتجنب انتقال العدوي وحفاظًا على الجميع من الاختلاط وزيادة الإصابات، لذلك نستعرض بوستات تهنئة عيد الفطر 2021 المختلفة.

كل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد

تقف الكلمات عاجزة كيف تهنئك صديقي العزيز والغالي على قلبي بعيد الفطر، سائلاً المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وعيد سعيد.

بمناسبة عيد الفطر أتمنى لك سعادة أبدية لا تنتهي يا أوفى شخص، وصداقة أبدية لا تنتهي، وكل عام وأنت بخير.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى الطاعة أدوم وعن النار أبعد. للكلمة ردود، وللفرحة وجود، ولأيام العيد وقت محدود، فلك تهنئة بلا حدود.

العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، العيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.

كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الفطر، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام كل عام وأنتم بخير.

من فوق غيم الحب والمنبر ومع صوت من لبّى ومن كبّر الله أكبر عيدكم سعيد، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك.

صور عيد الفطر 2021

تتعدد صور عيد الفطر 2021 حسب التصميمات الجديدة بالألوان المبهجة والبلونات احتفالات بحلول عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر الصوم والخير والبركات، ومن أحدث صور عيد الفطر التى يمكن تداولها كمعايدات في التوقيت الحالى مع بوستات تهنئة عيد الفطر 2021 الآتي:

أول أيام عيد الفطر المبارك

يحل أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 في الخميس 13 مايو الجاري، حسبما أعلنت دار الإفتاء المصرية والسعودية والبحوث الفلكية حيث جاء شهر رمضان 1442 كامل، ويكون موعد صلاة عيد الفطر عقب شروق الشمس بقرابة 15-20 دقيقة.