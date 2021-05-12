نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عيدكم مبارك مع عروض العثيم مول وتخفيضات جبارة تصل أكثر من 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم مول لهذا الأسبوع غير أي وقت فهي تحطم الأسعار وتقدم تخفيضات حقيقية على السلع الغذائية والتموينية والمنتجات الاستهلاكية بمختلف أنواعها كمحاولة منها لمشاركة الشعب السعودي بفرحة استقبال عيد الفطر المبارك، ورسالة لعملائها القيمين تحمل عبارة عيدكم مبارك مع مجموعة أسواق عبد الله العثيم المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية فبادروا بالذهاب إلى أقرب فرع لديكم لاغتنام هذه الفرصة، فهناك عروض هائلة على حلويات العيد من الكحك، والبسكوت، والبيتيفور وغيرها من الحلويات الشرقية والغربية المختلفة.

عروض العثيم على السلع الغذائية والتموينية:

بعد انتهاء أيام شهر رمضان المبارك تسعى كل أم إلى شراء السلع الغذائية والتموينية الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت استعداداً لمواجهة الطوارئ في حالة حضور ضيوف دون سابق علم، أو حتى لتقليل النزول والذهاب إلى الهايبر ماركت في ظل هذه الأجواء الصيفية شديدة الحرارة، ولذلك فإن عروض العثيم اليوم تمثل فرصة ذهبية للتسوق واقتناء كل مستلزمات المنزل وإليكم أفضل العروض على السلع الأساسية ومنتجات الثلاجة كما يلي؛

كيس أرز السفير سيلا بسمتي كريمي وزن ٥ كيلو جرام بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 38.50 ريال.

عرض ترويجي على 2 عبوة زيت ذرة عافية سعة 1.5 لتر للعبوة بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 47.95 ريال.

كيلو مورتديلا بقري أمريكانا بسعر 23.50 ريال سعودي.

جبن رومي فيكتو مصري بسعر 28.95 ريال سعودي للكيلو.

عرض 2 بسعر واحد على كيلو جبن فيتا دنيماركي بسعر 21.80 ريال

عروض الحلويات المتنوعة:

مع قدوم عيد الفطر المبارك تقدم مجموعة أسواق العثيم عروض جبارة على حلويات العيد المختلفة، بالإضافة إلى عروض متنوعة على الحلويات الشرقية والغربية المتنوعة وإليكم أهم العروض كما يلي؛

كيلو كحك بالسمن سادة أو محشي بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 38.50 ريال.

كيلو بيتي فور فاخر شوكولاتة ومكسرات بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال.

كيلو بسكويت جوز الهند بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال.

عروض أسواق العثيم مول على اللحوم الحمراء والبيضاء:

البروتين من الوجبات الأساسية اليومية التي تحرص كل أم على إعدادها بأفضل الأصناف الشهية لتقديمها لأفراد عائلتها للحفاظ على صحتهم وبنيتهم الجسدية والعضلية وذلك من خلال تناول اللحوم الحمراء الطازجة والدواجن والأسماك البحرية الغنية بالفسفور وأوميجا 3 وغيرها العديد، وإليكم أفضل عروض هذا القسم من العثيم مول.