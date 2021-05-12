نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك للأصدقاء والعائلة Eid mubarak في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم أفضل وأحدث رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك والذي يهل ببركاته علينا غدا الخميس بعد أن قامت هيئة الاستطلاع الفلكي بالإعلان عن ذلك بعد رؤية الهلال، ويقوم الكثير من المسلمين بتهنئة أصدقاءهم وعائلتهم قبل قدوم العيد وانتهاء شهر رمضان المعظم، وبدأت الأمة الإسلامية في توديع هذا الشهر المعظم وانتظار حلول عيد الفطر المبارك متمنين من الله عز وجل أن يمن علينا بواسع رحمته أن يتقبل منا الصيام والقيام، لذلك يترقب الجميع الإعلان الرسمي عن الموعد المحدد بعيد الفطر المبارك في الدول العربية جمعاء.

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك

سعت كافة الدول العربية على تحري الموعد الصحيح لعيد الفطر المبارك، والإعلان عن انتهاء آخر أيام شهر رمضان المبارك، حيث قالت أن يوم الأربعاء الموافق الثلاثون من رمضان، الثاني عشر من شهر مايو لعام 2021 هو اليوم المتمم لنهاية شهر رمضان، وذلك على أن يكون عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق الثالث عشر من مايو.

ونعرض لكم الآن أحدث الرسائل التي يمكن مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة خلال قدوم عيد الفطر.

يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك ويقوله كل عام وأنت بخير.

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أهنئك بقدوم العيد وأيامه

قبل كل الناس أسارع قلبي والإحساس وأرسلك مسج حساس يقولك كل عام وأنت أغلى الناس.

تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.

بكرة العيد وأتمنى تكون سعيد وتبقى في قلبي الوحيد وتهديه هدية العيد.

ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعيد وأقولك بهمس الكلام عيدك مبارك وسعيد.

أجمل التهاني لك ولعائلتك يا عزيزي، أدامك الله في حياتي، عيد فطر سعيد عليك.

في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك، وبعيد الفطر هنيتك، عيد مبارك.

لأحلى قمر عطر وزهر مع كرت يقول عيد مبارك يا أغلى البشر، رؤيتك هي عيدي كل عام وأنت بخير.

السعادة كلها لك يا أعز الأحباب، كل عام وأنت بسلام عيدك مبارك يا غالي.

موعد عيد الفطر المبارك

كما أكدت جمهورية مصر العربية أيضا على رؤيتها الهلال رمضان يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر مايو على أن يوم الأربعاء هو اليوم المتمم لشهر رمضان وأول أيام عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر مايو لعام 2021 ميلاديا.

كما أكدت أغلبية الدول العربية، وتجمعت على أن الخميس المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال علماء الفلك والمتخصصين في رؤية الهلال، وتأكيدهم على أن شهر رمضان آخر أيامه هو يوم الأربعاء.