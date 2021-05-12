نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروع رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك لتهديها للأقارب والأصحاب في المقال التالي
الآن عقب الإعلان عن الموعد الخاص بعيد الفطر المبارك، الذي سيكون في يوم الخميس الموافق ١٣-٥-٢٠٢١، يبحث الأشخاص عن تلك الرسائل الخاصة بالتهنئة بمناسبة هذا العيد، حيث أن جميع الأشخاص يقومون بتبادل رسالة التهنئة وذلك بمجرد أن يتم الإعلان عن موعد عيد الفطر واليوم المتمم لشهر رمضان المبارك.
أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك
عيد الفطر يكون العيد الأول للمسلمين، ويقومون بالاحتفال به بأول يوم بشهر شوال، إذ أنه يأتي عقب صيام الشهر الكريم المبارك “رمضان”، ومحرم أن يقوم المسلمين بالصيام بهذا اليوم، ويقومون بتبادل التهاني فيه وكذلك الزيارات وهناك عدة رسائل خاصة بالتهنئة والتي من ضمنها:
- قبل كل الناس أسارع قلبي والإحساس وأرسلك مسج حساس يقولك كل عام وأنت أغلى الناس .
- أحلى ما في العيد ثلاثة كثره الخيرات, تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات.
- كل عام وأنت بخير يا عزيز يا وجه الخير يا أغلى البشر يا شبيه حرامية المواسير.
- مساء الخير متأخر بريح العود متبخر أعزك وأنت ما تدري عيد مبارك من بدري .
تهنئة بعيد الفطر
إن العيد يحل علينا بفرحتين الأولى فرحة العيد والثانية فرحة الفطر، فيتم بث البهجة والسعادة بين الكافة، إذ يتبادل الأقارب التهاني بالعالم الاسلامي وكذلك بلاد الحرمين الشريفين وذلك بعد صلاة عيد الفطر، ومن بين الرسائل الخاصة بالتهنئة كل ما يلي:
- تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد .
- للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئه بلا حدود وكل عام وأنت بقلبي موجود .بأنوار رسول الله أمسيك وبعيد الفطر أهنئك وأدعي الله من الكوثر يسقيني ويسقيك إن شاء الله.
- تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.
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