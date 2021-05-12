نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل وعبارات تهنئة عيد الفطر 1442 – 2021 ومسجات قصيرة للمباركة بالعيد مكتوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهنئة العيد من أسمى معاني الود والتراحم بين الأصدقاء وبعضهم البعض وبين الأحبة والأخوات وجميع الفئات، وبحلول عيد الفطر المبارك يبحث الكثيرين عن عبارات تهاني للعيد مكتوبة لكي يتمكنوا من معايدة من يحبون سواء من الأهل أو الأصدقاء، وأصبحت رسائل تهاني العيد مهمة خاصةً في الفترة الأخيرة نتيجة لانتشار وباء كورونا العالمي والذي أثر بدوره على لغة التواصل بين الناس وذلك لأنهم يقومون بتطبيق التباعد الإجتماعي، ولمعرفة المزيد من عبارات تهاني العيد تابعونا فيما يلي…

عبارات تهنئة عيد الفطر مكتوبة

العبارات المكتوبة تسهل عليك المعايدة على من ترغب بسهولة من خلال الحصول على العبارة التي تناسبك وترسلها بكل سهولة ويسر، وفيما يلي بعض العبارات المميزة للتهنئة بالعيد:

الله يحقق مرادك وين ما تمشي على هونك و كل من حولك يهنونك بعيد الفطر السعيد كل عام وأنت لي الله لا يحرمني منك يا أجمل بشر.

كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدينك الاسلام رافع ولأهل بيتك نافع ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى الطاعة أدوم وعن النار أبعد. للكلمة ردود، وللفرحة وجود، ولأيام العيد وقت محدود، فلك تهنئة بلا حدود.

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رسائل تهاني العيد للأهل

نود تهنئة اهالينا قبل الجميع برسائل وعبارات تهنئة مميزة تعبر عن مدى الامتنان والحب وتحمل في طياتها الكثير من الود والمحبة ومنها:

العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.

أمانينا تسبق تهانينا ومودتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.

كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.

مسجات تهنئة بالعيد للاصدقاء فيس بوك

الأصدقاء دوماً يرغبون في تقديم مباركات العيد والتهنئة وفيما يلي مسجات تهنئة للعيد للاصدقاء:

أرسل سلامي قبل العيد يا عساك بخير مدري اتغلى ولا قلبك صار حديد..؟ .

طاف رمضان وقربت ساعة الصفر وأقول عيد الله عليكم مبارك.

العيد دون طلتك لا يسوى، لا غاب مثلك تختفي فرحة العيد.

صديقي الغالي أحب أن أهنئك خاصة بعيد الفطر أعاده الله عليك بالسعادة الأبدية.

أهديكم عطر الورد وألوانه، وأرسل جوابًا أنتم عنوانه، اهنيك بمقدم العيد وأيامه، كل عام وأنتم بخير.

عبارات تهاني بالعيد قصيرة

العبارات تمثل ما بداخل الأشخاص ولكن هناك من لا يستطيع التعبير عن ما بداخله ويرغب في رسائل تهنئة بالعيد مكتوبة لكي يستخدمها لمعايدة العيد ونذكر فيما يلي بعض العبارات القصيرة مكتوبة تناسب تهنئة عيد الفطر:

أطل العيد مبتسمًا، فسال الحب رقراقًا.

فليحفظ الله الود بيننا ويجعل الجنة دارنا ويبارك لك بالعيد السعيد .

تصدق العيد وصل وما أدري أقولك غير عيدك سعيد يا صديقي الغالي.

أتمنى لك صديقتي عيد سعيد وعمر مديد وفرحة أبدية كل عام وأنتِ بخير.

عندما تحل المناسبات تتدفق من القلب أصدق العبارات.

رسائل تهاني العيد للمخطوبين

فترة الخطوبة هي فترة الحب والهيام ويتصارع كلاً من الطرفين في التفنن في إظهار مدى حبة وتعلقه بالطرف الآخر وحين يأتي العيد يبحثون عن عبارات ورسائل مليئة بالحب تناسب أن تكون مسجات تهنئة بالعيد ونذكر منها:

حبيبي كل عام وانت عيدي مرت الأعوام والأعياد لم اعرف معنى العيد سوى بوجودك.

العيد والفرحة به مقتصرة على وجودك في حياتي يا اغلى ما في حياتي يا قلبي.

العيد عيدين بوجودك في حياتي وانت كل حياتي يا عمري اللي راح واللي جاي.

بعشقك وبعشق ايامي معاك وما أجمل العيد واحنا سوا يا غالي و أغلى الغاليين.

صور وبطاقات تهنئة بالعيد

البوسترات والصور لها طابع مبهج تدخل السرور والفرحة على المحيطين بنا ولذا هي من أفضل الطرق المتبعة للمعايدة في المناسبات وفينا يلي نقدم باقة من بطاقات التهنئة وصور تهاني العيد :

كل عام وأنتم بألف خير جميعًا، أعاده الله باليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير فلكم أطيب الأماني وأسأل الله أن يجعلكم من المباركين والمهنئين لهذا العيد ولكل عيد.

عيد مبارك! أتمنى أن يكون هذا اليوم لنا جميعًا طريقًا نحو النور ويزيل ظلمة قلوبنا. أتمنى لكم عيداً سعيداً!

بطاقة تهنئة بالعيد بالاسم

قدمنا لكم اليوم رسائل وعبارات تهنئة عيد الفطر 1442 – 2021 ومسجات قصيرة للمباركة بالعيد مكتوبة نرجو أن تنال رضاكم.