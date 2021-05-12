عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك 2021 أجمل رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك 2021 نودع في خلال الساعات القادمة شهر رمضان المبارك ونستقبل أول أيام عيد الفطر المبارك وفي هذا الوقت يبحث الكثير من المسلمين والمسلمات في كافة إنحاء العالم العربي عن أجمل عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك من أجل إن تقدم لكل الأحباب والأهل والأصدقاء وتهنئتهم بحلول العيد.

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك 2021

أوضحت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال اليوم بأن موعد عيد الفطر في يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مايو الجاري ويعد عيد الفطر هو وأحد من ضمن المناسبات الدينية السعيدة حيث نحتفل في العيد بصيام شهر رمضان وكثرة الصلاة والقيام في هذا الشهر ونرسل للأصدقاء والأهل رسائل التهنئة بعيد الفطر ومن أجمل رسائل العيد :

أهنئك من الوريد إلي الوريد وأتمني لك عمر مديد وكل عام وأنت بخير وسعيد.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.

أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد، أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد.

أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم، وكل عام وأنتم بخير.

برقية تهنئة بعيد الفطر

تستخدم برقية تهنئة عيد الفطر المبارك لتهئنة كل من الأحباب في العمل وفي المناصب السيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث إن تهنئة العيد هي سنة عن النبي الكريم محمد صلي الله علية وسلم يجب علينا الأقتضاء بها وفي السطور التالية نعرض لكم برقية للتهنئة بعيد الفطر

أهنئكم بعيد الفطر المبارك، والحمد لله أن بلغنا شهر رمضان، ومنّ علينا بإكمال صيامه وقيامه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال

من القلب أهنئك بعيد الفطر، وأسأل الله لك بلوغ رمضانات عديدة، وأعياد كثيرة، وسنين مديدة، كل عام وأنت بصحة وسعادة

حفظك الله من كل شر ومن كل مكروة وأتمني لك السعادة الشديدة وأقدم لك من أعماق قلبي ومن مشاعري أرقي التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك إعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك 2021

تهنئة العائلة والأحباب بمناسبة عيد الفطر المبارك تعد من أجمل الأشياء الجميلة التي يجب علي الجميع القيام بها في ليلة العيد أو في أول ايام العيد بعد صلاة عيد الفطر المبارك ومن أجمل رسائل التهنئة بالعيد: