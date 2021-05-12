نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 12 مايو 2021 على الجوالات والأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 12 مايو 2021 والتي بدأت بالفعل من صباح اليوم الأربعاء بمناسبة عيد الفطر المبارك ثم تمتد لمدة أسبوعين حيث تنتهي في يوم الثلاثاء بعد القادم الموافق 25 مايو 2021، اعتادت أسواق عبد الله العثيم على توفير تخفيضات كبيرة وأفضل صفقات على أسعار الأجهزة في المملكة العربية السعودية، وفي إطار ذلك جاءت عروض العيد في العثيم على الأجهزة الكهربائية والجوال كبيرة، حيث توجد تخفيضات تصل إلى حد نصف السعر، وفي مقالنا هذا من موقعكم ثقفني نقدم لكم أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع بما يخص الجوالات والأجهزة الكهربائية.

عروض العثيم الأسبوعية 12 مايو 2021

بمناسبة عيد الفطر المبارك تستعد أسواق عبد الله العثيم كعادتها لاستقبال العملاء بالكثير من التجهيزات الخاصة للعيد، فمن تزيين الفروع وتنسيقها وتجهيز ركن لمستلزمات الأعياد والهدايا وتوزيعات العيد تقوم كل فروع العثيم على مستوى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية باستقبال زوار العيد على أفضل وجه، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي توفر أمن وسلامة كل العملاء والزوار، والتي اعتادت عليها أسواق العثيم منذ بدء مواجهة جائحة كورونا في مارس 2020.

نذكركم أن أسواق العثيم قد وفرت لكل عملائها طريقة ميسرة لإخراج زكاة الفطر عن طريق توفير عبوات حبوب “أشهرها الأرز” مناسبة لمقدار صاع الزكاة لكل فرد من أفراد الأسرة، حتى يكون حساب الزكاة أسهل على كل أسرة.

من أهم الجوالات التي يبحث الكثيرون عنها هي الإصدارات الحديثة من جوالات سامسونج والتي تجدونها في فروع العثيم بأفضل الأسعار والخصومات، كما تشمل العروض بعض أنواع أجهزة التابلت واللاب توب من ماركات شهيرة مثل إتش بي وتابلت هواوي، كل ذلك إلى جانب عروض على أشهر الأجهزة المنزلية التي يكثر شرائها في الأعياد مثل شاشات التليفزيون وأجهزة العناية الشخصية: