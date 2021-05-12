انت الان تتابع تفاصيل خبر دعاء ختم القرآن وأدعية نهاية رمضان وحلول عيد الفطر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ازدادت نسب البحث عن دعاء ختم القرآن الكريم بمناسبة انتهاء الشهر الكريم الذي يسعى فيه الناس بكل تسارع وهمة علي تلاوة كتاب الله القرآن الكريم ومحاولة اختتامه خلال الأيام المباركة لما فيها من روحانيات وشعائر دينية ويتمكن الكثيرون من قراءه جزء من أجزاء المصحف الشريف يوميا ليختتمه خلال الثلاثون يوم بالشهر الكريم، ومع ختم القرآن يتلو القارئ الدعاء لما فيه من معاني سامية وأدعيه عظيمة تملأ القلب بالسكينة والاطمئنان، وتزداد الأدعية خاصة في ليلة القدر تعرف عليها وعلي أسباب تسميتها بليلة القدر.

دعاء ختم القرآن الكريم

يوجد في المصاحف الشريفة دعاء في أواخر الصفحات تحت عنوان دعاء ختم القرآن هذا الدعاء عن أبن تيمية لم ينكره أحد ولكنه ليس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ختم تلاوة كتاب الله يجمع أهل بيته ويرددون بعض الأدعية المختلفة والتي ليس لها نص ثابت كما ذكر أنس -رضي الله عنه وأرضاه-، مما يسمح لكل مسلم للدعاء بما في قلبه وما يتمناه ويطلبه من الله -عز وجل- كالرزق، والصحة، والسعادة، وراحة البال، والحماية من فتن الدنيا وفتن الآخرة، وطلب الجنة، والاستعاذة من الشيطان الرجيم ومن النار وعذاب القبر، وغيرهم من الأدعية سواء خاصة بالدنيا أو الآخرة.

ختم القرآن في رمضان

بعد اختتام تلاوة كتاب الله القرآن الكريم في الشهر الفضيل يبتهل الناس في الأدعية لطلب ما يتمنوه من الله -عز وجل- ومن هذه الأدعية: