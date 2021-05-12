افضل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مكتوبة لإهدائها للأصدقاء والاحباب

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بعد أن صدرت نتيجة استطلاع هلال شهر شوال المبارك، بدأ بالبحث الكثير من المواطنين في جميع أنحاء الدول العربية عن رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك لإدخال الفرحة على نفس الاهل والاحبة والاصدقاء، والجدير بالذكر أن عيد الفطر يشتهر بالطقوس المختلفة في كل بلدة، واشهرها تشغيل الأغاني الخاصة بعيد الفطر والتي تعُم الشوارع بأكملها، بالإضافة إلى تناول الكحك بجميع أنواعه ليكون واحدا من أنواع البهجة و الطقوس المحببة.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

شكرًا من القلب لكل شخص يجعل الحيـاة ألطف، بكلماته، وأفعاله الصغيرة، بمبادرته المتوقعة، شكرًا لصانعي أيامنا بلطفهم.

العــيد قرب والتهاني ملايين كلن يهني بالتهاني ولــيفه العــــيد معكم ياهل الطيب عيدين ياأهل النوايا والقلـــوب النظيفه.

يتبقى على عيد الفطر عدة ايام وحظي معك بالذات ماهو جيد العيد لا يعدي مثل عيدي العام صبح علي بدري علشان اعيد.

باقى ايام قليله على العيد وحبيت اكون اول المهنئين واقول لكم كل عام وانتم بخير والامة الاسلامية بخير وسلام وامان اعاده الله عليكم وعلى اهلكم واحبابكم باليمن والبركات.

كل عام وانتم بالف خير وصحه وعافيه وينعاد عليك بخير وصحة وسعادة عيد فطر مبارك يارب العالمين اللهم آمين.

كل عام وانت بخير و كل عام وتألقك يزيد يوم عن يوم وكل عام وانت اخ نفتخر فيه كل سنه وانت بخير عيد فطر سعيد.

موعد عيد الفطر المبارك

من المقرر ان موعد عيد الفطر 2021 في جميع الدول العربية غدًا الخميس الموافق 13 مايو، لذلك فإن اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك هو اليوم الاربعاء الموافق 12 مايو 2021 مما يوافق 30 رمضان 1442 هـ، وقد تم استطلاع الهلال في جميع الدول العربية لتصدر نفس النتائج.

ساعات قليلة جدا تفصلنا عن انتهاء اخر يوم من ايام شهر رمضان، والبدء في اول ايام عيد الفطر المبارك للعام الجاري 2021، وفي الوقت الحالي يبحث الآلاف من المسلمين من جميع انحاء العالم بالتساؤل عن افضل الرسائل التي يمكن ارسالها الى الاصدقاء والاقارب والاحبار، لذلك قدمنا لكم نحن اسرة موقع ثقفني خلال هذا المقال افضل الرسائل التي يمكنكم تهنئة اصحابكم واقاربكم واحبابكم بها بمناسبة العيد.