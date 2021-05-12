رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2021 عيد على حبايبك وأهلك

عبارات التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، في بعض المناسبات يأتينا مولود جديد بالعائلة خاصة إذا كان تلك المناسبة في عيد الفطر المبارك وهي من أسعد المناسبات التي تمر على الأمة الإسلامية، فشهر نهاية شهر رمضان هو شهر الخير وتكون جميع أيامه مباركة، وفي هذه المناسبة تكون بحاجة إلى بطاقة تهنئة للأمهات العزيزات لكي تهنئها بمولودها الجديد الذي قد أتى إليها مع حلول عيد الفطر المبارك، وسوف نقدم لكم أجمل العبارات التي تستخدم للتهاني.

بطاقات تهنئة عيد الفطر

هناك الكثير من الكلمات الجميلة الذي يمكن أن نستخدمها لمعايدة وتهنئة كل أم في عيد الفطر بطفلها الجديد الذي قد أتاها في أيام العيد والتي تعتبر من أخير الأيام على الشعب الإسلامي في كل دولة إسلامية ومنها:

رغبن أن أقوم بإرسال هدية لكي أقول لك مبارك العطية ومبارك أجمل عيد على البرية.

يا هلا باللي حضر في عيد الفطر انتظر حتى يكون الفرح فرحين ونرسل بدل الهدية اثنين.

عيد فطر جانا والمولود أهدانا وغير الهدية المرفقة أرسلنا قلوبنا ودعانا أنه رب الكون يرعاكم.

عبارات تهنئة عيد الفطر

يوجد إقبال كبير جداً على محرك البحث جوجل على بطاقات التهنئة بشهر رمضان الكريم نظراً لجائحة كورونا التي منعت الأهل والأصدقاء أن يلتقون وجهاً لوجه لتبادل التهاني ومن أهم عبارات التهنئة الآتي: