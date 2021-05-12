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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2021 لتهنئة الأصدقاء والأحباب في المقال التالي
تعتبر فترة مناسبات الأعياد ما هي إلا صفاء للنفوس ومحاولة ترك الأعمال والأشغال والتفرغ إلي الأهل والأصدقاء والأحباب فهي إجازة وتعويض عن شقاء العام لذلك يتسم الأشخاص في مناسبة العيد بالتسامح وحب الآخرين والتعبير عن الحب والمودة وقد يظهر ذلك من خلال رسائل نصية وما هي إلا ساعات قليلة تفصلنا عن يوم العيد لذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من أرقي رسائل التهنئة بعيد الفطر بشكل مختلف غير تقليدي للتعبير بها عن الحب ويمكنك الإطلاع على رسائل عيد الفطر من خلال متابعة هذا المقال.
موعد عيد الفطر
قد سبق وأعلنت دار الإفتاء المصرية بالأمس عن الموعد الرسمي لعيد الفطر السعيد غداً الموافق 13 مايو يوم الخميس وتم تداول ذلك الموعد في جميع بلاد المسلمين للاحتفال بمراسم العيد ومن أهم سمات الأعياد والمناسبات هو تبادل الزيارات والتهنئة فهو عيد المودة والرحمة بمعنى تهنئة الأقارب والأصدقاء وتعويضهم عن الإنشغال طوال العام وبسبب إنتشار الفيروس بشكل كبير والتزام الكثير من الأشخاص في المنزل خوفاً من الإصابة لذلك تعتبر الطريقة السائدة للتعبير عن التهنئة عبر الرسائل الإلكترونية عبر الواتساب والفيس بوك وجميع مواقع التواصل الإجتماعي الأخري.
رسائل عيد الفطر 2021
- ببالغ الحب اقدم لكم تهنئة عيد الفطر السعيد تقبل الله منكم الشهر الفضيل وأعاده عليكم بالخير واليُمن والبركات.
- تكتمل فرحة العيد بوجودك يا أجمل هدية كل عام وأنت عيدي.
- أقدم لكم خالص التهنئة بإنتهاء شهر رمضان بالخير وقدوم العيد كل عام ونحن إلي الله أقرب يا رفيق دربي.
- أهديك روائح وردية تعبيراً عن مدى حبك بداخلي وأتمنى لك عمراً مديد وكل عام وأنت إلي الله أقرب عيد سعيد.
- كامل الأمنيات أن يبعد طريق الحزن عن قلبك وأن لا تفارق البسمة شفاك اللهم السلام والطمأنينة إلي قلبك كل عام وأنت في سعادة.
- قد لا أكون أول المهنئين ولكن بالطبع أول المحبين أدام الله وجودك في كل عيد يا اغلى الناس.
- من الوريد للوريد أتمني لك عيد سعيد واستقرار وعمر مديد عيدكم وعيد العائلة مبارك.
- كل عام وأنت بكامل صحتك جعل كل أيامك عيد يا أعز أصدقائي
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