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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خدمة التقسيط لمكتبة جرير شروط الحصول على الخدمة وكيفية الشراء في المقال التالي
تم توفير خدمة التقسيط لمكتبة جرير والتي تعد من أشهر وأكبر المكتبات عفي المملكة العربية السعودية والتي تمكنك من شراء كل ما تحتاجه من الأدوات والأجهزة الإلكترونية وألعاب الاطفال المتطورة، تابعونا في هذا المقال لمعرفة طريقة التقسيط وكيفية الشراء من المكتية.
خدمة التقسيط لمكتبة جرير
تنتشر فروع مكتبة جرير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وجميعها تقدم خدماتها للعملاء بكل ترحاب مع توفير موقع إلكتروني للتسوق.
شروط الشراء بالتسيط من المكتية
وفرت مكتبة جرير إمكانية شراء هاتف جوال أو جهاز إلكتروني من خلال دفع أقساط وتقسيم المبلغ غلى عدة أشهر حتى يتمكن الجميع من شراء كل ما يحتاجونه ولكن لابد من استوفاء عدة شروط وضعتها المكتبات منها
- إذا كنت ترغب في التقدم لشراء هانف جوال بالتقسيط لابد آلا يقل راتبك الشهري عن 3500 ريال سعودي.
- يجب أن تكون الأشياء المشتراه تزيد عن 1500 ريال حتى يتمكن الفرد من التقسيط.
- يجب ألا يمضي على تعينك في القطاع الحكومي أقل من ثلاثة أشهر.
- إذا كنت تعمل في القطاع الخاص فيجب ألا تقل معدة العمل عن سنة.
- يمكن تقسيط المبلغ على مدة تكون من بين ستة أشهر و24 شهر.
- عمر الشخص الراغب في التقسيط يجب ألا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن ستين عاماً.
طريقة التسوق الإلكتروني من جرير:
- قم بفتح متجر مكتبة جرير أو موقعهم الإلكتروني.
- يمكنك اختيار ما تريد من بضائع وإضافتها إلى السلة.
- يتم تحديد العنوان بالإضافة إلى رقم الهاتف الخاص بالفرد.
- اختيار طريقة الدفع ويجب أن يكون لديك بطاقة ائتمانية أو حساب بنكي ساري.
- قم بإكمال كافة البيانات المطلوبة ثم اختر اضغط على خيار اتمام العملية.
- سيتم مراجعة طلبك وشحنه على العنوان الذي تم إدخاله.
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