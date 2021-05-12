شوف عروض وتخفيضات العيد مكتبة الجرير المملكة السعودية

أعلنت شركة مكتبة الجرير من خلال موقعها الإلكتروني أشهر المواقع الإلكترونية التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية عن أفضل العروض لديها بمناسبة عيد الفطر المبارك، تعرف معنا على عروض وتخفيضات العيد مكتبة الجرير المملكة السعودية العربية.

عروض وتخفيضات العيد مكتبة الجرير المملكة السعودية

يقدم موقع الجرير الكثير من المفاجأت يحث يمكنك من خلاله شراء أفضل أنواع الهواتف الذكية بأسعار وتخفيضات مميزة، كما يقدم أيضًا خصومات تصل إلى 50% على أجود وأهم أنواع شاشات التلفزيون وعروض رائعة اللاب توب وأجهزة المنزل الذكية وغيرها، إلى جانب تقديم بعض الهدايا وتقديم بطاقات هدايا تصل قيمتها إلى 1000 ريال.

عروض الهواتف الذكية

يقدم الجرير أهم وأحدث أنواع الهواتف التي سوف تساعدك كثيراً في إنجاز المهام اليومية سواء المتعلقة بالعمل أو التواصل وغيرها من الأمور الأخرى، يقدم الجرير تخفيضات على الجوالات تصل إلى 30% مع بعض الهدايا المجانية المميزة مع إمكانية التقسيط على 36 شهر.

هاتف Samsung Galaxy Note 20، سعة 256 جيجابايت، الجيل الخامس، بسعر 3599 ريال بدلاً من 5149 ريال.

موبيل سامسونج جالكسي اس 21 الترا، مع ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، الجيل الخامس، مع هدية مجانية بقيمة 1200 ريال.

جوال ابل ايفون 12، متوفر باللون الأحمر، يأتي بمساحة ذاكرة دخلية 64 جيجابايت، الجيل الخامس، بسعر 3499 ريال بدلاً من سعر 3799 ريال.

هاتف Samsung Galaxy A51، الذاكرة الدخالية للهاتف بسعة 128 جيجابايت، يمكنك الحصول عليه بسعر 899 ريال بدلاً من سعر 949 ريال.

تخفيضات اللاب توب

بالرغم من التطور الهاتف الذكي بشكل سريع جداً جعل منه شئ لا غنى عنه حيث يمكن من خلاله فعل أي شئ إلا أن مازال الجهاز المكتبي والحاسوب ذات أهمية كبيرة فهناك أعمال كثير لا يمكن إنجازها إلا من خلال اللاب توب، ولذلك يقدم موقع الجرير الإلكتروني تخفيضات مميزة على أجهزة اللاب توب.