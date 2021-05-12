أفكار توزيعات العيد بسيطة لإسعاد الأطفال في عيد الفطر

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عمر شويل - جدة أفكار توزيعات العيد بسيطة وجميلة نقدمها لكم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام 2021، العيد يعني البهجة والسعادة، وبالنسبة الأطفال الشعور بالاختلاف عن الأيام التقليدية، فالأطفال يحبون العيد ويفرحون بقدومه، خاصة إذا كانوا صائمين طوال شهر رمضان المبارك، لذا فهم ينتظرون صباح أول أيام عيد الفطر المبارك لكي يستمتعوا بتناول الحلوى والفرحة بالعيد يعمل بعض الطقوس المميزة مثل زيارة التقارب وأخذ العيدية أو الحلوى أو اللعب والذهاب إلى الحدائق، ومن أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر بالنسبة للأطفال هو تلقي توزيعات العيد، إليكم بعض أفكار التوزيعات البسيطة بهذه المناسبة السعيدة.

أفكار توزيعات العيد بسيطة بمناسبة عيد الفطر

بالونات

من أهم علامات قدوم الأعياد هي البالونات ولعب الأطفال بها، إذا كانت توزيعات العيد هذا العام تحتوي على البالونات يمكنك تصميم بعض الكروت التي تحتوي على وجوه الحيوانات وتثبيت البالون بداخلها حتى يمثل البالون لسان الحيوان أو جسمه.

استخدمي أيضاً الكروت التي تحتوي على إيموچي أو وجوه التعابير الصفراء في حال توزيع بالونات صفراء.

عملات ورقية

العملات الورقية أو العيدية هي أكثر التوزيعات الشائعة في الأعياد، جرت العادة والتقليد على تقديم العيدية في ظرف مع كتابة إهداء، يمكنك عمل تغييرات غير تقليدية بجمع بعض العصي الخشبية الصغيرة متساوية الحجم والشكل، ثم تغليفها بورق الفوم جليتر وطي العملة الورقية ثم تثبيتها بشريط من الساتان، يمكنك أن تستخدمي من الألوان ما يحلو لك.

شيكولاتة وحلوى

إلى جانب العيدية أو بدلاً منها يمكنك توزيع الحلوى على الأطفال الصغار في عيد الفطر، هناك بعض العلب الكرتونية الجاهزة التي تباع في المكتبات يمكنك الاستعانة بها ووضع الحلوى أو الكعك والمعمول بها ثم تغطيتها ووضع شريط ساتان على شكل وردة أو رابطة أنيقة.