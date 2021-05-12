نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده عروض العيد في السعودية جبنا العيد وأشهى حلوى العيد بخصومات مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده عروض العيد في السعودية أشهى و ألذ بأسعار رخيصة وخصومات حصرية، يقدم هايبر بنده Hyper Panda أقوى الخصومات والتخفيضات على اسعار المنتجات في عروض العيد في المملكة العربية السعودية، وتضم العروض مجموعة متميزة من شوكولاتة العيد والحلويات الشرقية بمذاق رائع لا يقاوم لمحبي الحلوى، أما عن حلوى العيد المصرية والتي يعشقها الملايين في الوطن العربي كالبسكويت البيتي والبيتي فور، بالإضافة إلى بعض أصناف الحلويات الغربية المفضلة لدى كلًا من الأطفال والكبار وتتضمن الكيك الإنجليزي والدونات بنكهات مختلفة والكوكيز الشهية بأسعار موفرة ومذاق ولا أروع، ويمكنكم تصفح كافة عروض بنده Panda في التالي.

عروض بنده عروض العيد في السعودية

بمناسبة حلول عيد الفطر يعرض لكم هايبر بنده أقوى الخصومات على أسعار فطور العيد المميز والشهي، حيث ينفرد بمجموعة متنوعة من أشهى المخبوزات والكيكات الفاخرة والحلوى والأجبان بأنواع مختلفة، بالإضافة إلى الزبدة الطبيعية المملحة والغير مملحة، وتضم العروض أيضًا أشهى العصائر الطبيعية وأنواع الخبز المختلفة لمحبي إبتكار السندويتشات بنكهات متنوعة، ومن أفضل العروض:

خبز توست أبيض من يومي 600 جرام بسعر 2.95 بدلًا من 4 ريال سعودي.

كيك إنجليزي بالفانيلا أو الجوز أو اللوز بسعر 5.95 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.

كرواسون فرنسي طازج 5 حبات بسعر 9.95 أو 12.95 أو 15.95 ريال سعودي.

1 كيلو معمول بالتمر بسعر 17.95 ريال سعودي.

بنده Panda

إلى كل عشاق الجبنة الكريمي المحايدة في الطعم، والتي تُستخدم في عشرات الوصفات تمنحها مذاق غني وفريد، كما أنها تستخدم أيضًا لإعداد الحلويات الشرقية وإستخدامها في الحشوات المختلفة مع إضافة العسل أو الشوكولاتة، والبعض يضفي لها نكهات فريدة باستخدام بعض التوابل والبهارات تمنحها نكهة أصلية لتستخدم في حشوات الكرواسون والمعجنات والمخبوزات، فهي تتيح لكِ آلاف الخيارات لتتمكني من إعداد عدد لا نهائي من الوصفات لكي ولأسرتك، ومن أوفر عروض بنده لهذا الاسبوع:

جبنة كريم بالقشدة 900 جرام من بريزيدن أو بالشيدر بسعر 19.95 ريال سعودي.

150 جرام شرائح جبن كلاسيك من بريزيدن إيدام أو جودا أو ماسدام بسعر 9.95 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.

24 قطعة جبنة كيري مربعات 432 جرام بسعر 12.95 بدلًا من 19.75 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده Hyper Panda

تضم عروض هايبر بندة السعودية لهذا الأسبوع اوفر عروض كريمة الخفق واللبنة المفضلة للجميع والتي تضفي المزيد من الفوائد والمذاق الغني لأي وصفة، والبعض يفضل تناولها في السندويتشات لتضفي حلاوة على مذاق الطعام، أما عن كريمة الخفق من بنده فهي من أفضل وأجود أنواع كريمات الخفق، والتي تأتيكم بأسعار مناسبة في عروض موفرة كالتالي:

1 لتر كريمة خفق أو كريمة طبخ من نادك بسعر 14.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.

1 كيلو زبادي طازج كامل الدسم من نادك بسعر 4.95 بدلًا من 8.50 ريال سعودي.

لبنة تركية من اولكر 180 جرام بسعر 5.50 بدلًا من 8.25 ريال سعودي.

نقلنا لكم مجموعة متنوعة من أفضل عروض بنده في السعودية ضمن مهرجان عروض العيد، والذي يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل 6 شوال 1442، ويمكنكم تفقد أحدث وأجدد عروض هايبر بنده وعروض السعودية حيث نوافيكم بأجدد العروض في السعودية فتابعونا.