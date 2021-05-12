٤ أفكار لإجازة العيد مع طفلك في المنزل تؤثر في شخصيته دون التعرض لكورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - كيف تقضين أجازة العيد مع طفلك؟ فبعد صدور قرارات الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بغلق جميع الشواطئ والمنتزهات بمختلف المحافظات وكذلك غلق المقاهي والمولات والمحال التجارية من الساعة ٩ مساء كإجراءات احترازية خلال فترة العيد للحفاظ على صحة المواطنين والأطفال والحد من نسب الزيادة في أعداد الإصابات بالكورونا خاصة النسب المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك التي ستبدأ رسميا في جميع المصالح الحكومية من الأربعاء الموافق ١٣ مايو لتنتهي يوم الأحد الموافق ١٧ مايو ٢٠٢١، ونذكركم بدفع قيمة زكاة الفطر وفقا للمبلغ الذي حددته دار الإفتاء المصرية، سنقترح عليكم بعض الأفكار المسلية والمختلفة لقضاء وقت ممتع بالمنزل مع الأطفال دون الحاجة إلى الخروج والتعرض لمخاطر الفيروسات.

٤ أفكار لإجازة العيد في المنزل مع طفلك

يمر الوقت على الأشخاص في المنزل مع الشعور بالملل وذلك لإحساسهم بعد القدرة على الخروج والنزول من البيت حرصا على أنفسهم وعلى أهلهم من مواجهة الفيروس اللعين Covid 19، لذلك عليكم اتباع بعض هذه الأفكار اللذيذة لقضاء وقت ممتع في البيت مع أطفالكم خلال إجازة العيد دون الشعور بالملل:

تحضير كراسات التلوين والألوان سواء كانت ألوان خشب أو شمع أو مياه على حسب سن الطفل، فهواية التلوين تعد هواية مشتركة بين جميع الأطفال سواء بنات أو أولاد وكذلك بين الأطفال والآباء والأمهات لتخرج مواهب وطاقات الأطفال وتنمي قدراتهم العقلية على التخيل والإبداع والفن. شراء البالونات وألعاب العيد ليشعر الأطفال بالفرحة وبهجة العيد وكذلك يمكن شراء بعض الحلوي والشيكولاتة. تحضير بعض الأفلام الكرتونية الجذابة والمشتركة بين الأطفال لمشاهدتها وقضاء وقت ممتع مع أبنائك ليشعروا بإحساس الأسرة والدفء العائلي الذي يحتاجه كل طفل ويعد سبب رئيسي في تكوين شخصية الطفل. السماح للأطفال بالمشاركة في إعداد وجبة في المطبخ ليتعود الطفل منذ الصغر على روح التعاون والمشاركة.

كل هذه الأفكار تعد أساسيات في بناء شخصية الطفل والتغيير من سلوكه وتصرفاته فهي أفكار إيجابية تحدد شخصية الطفل.

تحذيرات عامة خلال فترة إجازة العيد