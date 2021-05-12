بطاقات معايدة للتهنئة بعيد الفطر المبارك للأصدقاء والأقارب رسائل رسمية للتهئنة بالعيد

بطاقات معايدة للتهنئة بعيد الفطر المبارك، التهئنة بقدوم العيد هي وأحدة من ضمن الأشياء الجميلة والتي تندرج من ضمن مظاهر الأحتفال بالعيد حيث يتسابق في ليلة العيد وفي أول أيام العيد الكثير من الأصدقاء والأقارب في إرسال عبارات وكلمات التهنئة التي تحتوي علي تمنيات بالسعادة والخير في العيد وأيضاً لإرسال رسائل التهنئة بالعيد علي منصات التواصل الاجتماعي.

بطاقات معايدة للتهنئة بعيد الفطر

التهنئة بعيد الفطر هي من السنن التي يجب علينا أتباعها عن الرسول الكريم محمد صلي الله علية وسلم من أجل إن يتم إرسال هذه البطاقات إلي كل الأهل والأصدقاء ومن رسائل التهنئة بالعيد:

لست أول المهنئين لكنني أرقهم كلمة وأصدقهم مشاعر وألطفهم عبارة أنتقي أحرفي بكل إتقان ليس لأنني مبدع الكلمة بل لأنني سأوجهها لمن تثنت لأجله الجمل طربآ لقدومها إليه أهنئك بمناسبة قدوم العيد السعيد.

أقدم لك يا أجمل أهل أحلي دعاء اعتبرها عيديه الله يسخر لكم ما فيه الخير ويجعلكم سعداء طول عمركم ولطف القدر عليكم وجنات عرضها السماوات والأرض.

رمضان راحل والعيد داخل فمن نعزي ومن نهنئ تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك يا أحلي عائلة.

في قلبي مكانكم وبالتهاني أخصكم وعلى الناس أغليكم وبحلول عيد الفطر أهنئكم كل عام وأنتم بخير يا أروع أهل.

رسائل التهنئة بعيد الفطر للعائلة والأصدقاء

تهنئة الأصدقاء بعيد الفطر المبارك هي وأحدة من الأشياء الجميلة التي نقوم بها في العيد حيث نعبر للإصدقاء عن بعض من السعادة التي تكون بداخلنا في العيد وأيضاً نقوم بوصل صلة الرحم بيننا وبين الأهل في العيد ومن هذه الرسائل:

بمناسبة عيد الفطر نتمنى لك ولأولادك الفرحة الدائمة وخالص المحبة عيد فطر سعيد .

جعل الله حياتك مليئة بالسعادة وفتح جميع أبواب النجاح عيدك مبارك .

اتمنى لك في هذا العيد الكثير من السعادة في حياتك كل عام وانت بخير .

العيد عيك مبارك وكل أيامك تبارك والنبي جاري وجارك .

غدا العيد وأتمنى تكون سعيد وتبقى في قلبي انت الوحيد وتهديه هدية العيد .

مساء الخير متأخر بريح العود متبخر كل عام وانت بخير .

بطاقات معايدة للتهنئة بعيد الفطر

عيد الفطر هو مناسبة جميلة نجتمع فيها مع بعضنا البعض ونقوم بتقديم الرسائل إلي الأهل والأقارب عبر شبكات التواصل الأجتماعي لزيادة الفرحة بين الناس في العيد ومن بطاقات المعايدة بعيد الفطر: