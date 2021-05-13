شوف أجدد عروض العثيم الاسبوعية بمناسبة عيد الفطر المبارك 1442

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عمر شويل - جدة أجدد عروض العثيم الاسبوعية ، تقدم أسواق عبدالله العثيم خصومات علي المنتجات الغذائية المتنوعة بمناسبة عيد الفطر المبارك وتصل فترة العرض حتي 25 مايو 2021، وتقدم عروض العثيم السعودية بشكل أسبوعي ابتداء من يوم الأربعاء من كل أسبوع بخصومات تصل الي 70% علي المنتجات المختارة بمجلة العروض الأسبوعية، وتتميز العثيم بتقديمها لمنتجات عالية الجودة وبأسعار تتناسب مع العملاء.

أجدد عروض العثيم الاسبوعية 2021

تتضمن أجدد عروض العثيم الأسبوعية علي خصومات علي أرز السفير سيلا بسمتي كريمي 5 كجم ويشمل العرض 4 كيس لكل عميل فقط، وشوكولاتة جالكسي جواهر 650 جم وزيت عافية 2 ربطة لكل عميل بالإضافة الي خصومات علي شاي ربيع 150 كيس وجبن بوك كاسات كريم 3 ربطة لكل عميل، وتونة المواسم 9 حبة لكل عميل وصابون تايد بودرة مركز 5 كجم 4 كيس لكل عميل، ويسري العرض علي الكميات المحددة لكل عميل وعند القيام بالشراء بكميات أكثر من العرض يتم محاسبتها وفقاً والسعر الأصلي.

عروض العثيم السعودية في عيد الفطر 1442

تشمل عروض العثيم اليوم علي خصم علي مرتديلا امريكانا بقر للكيلو وخلطة زبدة أماراتي للكيلو وزيتون سما أسباني أسود جامبو للكيلو وجبن رومي فيكتو مصري وجبن فيتا دنماركي وحلاوة جستينية شعر سادة ومرتديلا سنيورة حبش وغيرها من المنتجات الموجودة بالعروض الموضحة أدناه، يمكنك إستخدام قسيمة تسوق سلام في عملية تسوق مشترياتك حيث يمكنك شحنها برصيد نقدي قدره 100 ريال سعودي واستخدامها أكثر من مرة حتي نفاذ الرصيد، ويمكنك أيضاً إهدائها لمن تريد.

عروض أسواق العثيم لهذا الأسبوع 2021

عملاً علي تسهيل عملية التسوق وعرض المنتجات التي يطلبها العملاء، فقد أتاح أسواق العثيم جميع المنتجات الموجودة بالفروع علي الموقع الرسمي للعثيم، بالإضافة الي كتالوج العروض الترويجية الأسبوعية وعروض خاصة علي منتجات بعينها عند التسوق أونلاين، كل ما عليك فعله هو الإشتراك في تطبيق اكتساب حيث يتم ربط الأصناف ببطاقة اكتساب العميل للإستفادة منها خلال التسوق بالفرع.

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