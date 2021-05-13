نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021 للسحب على 500,000$ وبيت الاحلام عيدك عيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2021 للسحب على 500,000 دولار، مع الإعلامي مصطفى الأغا أقوى واشهر مسابقة بالوطن العربي، قد أعلن الاعلامي مصطفى الاغا مقدم برنامج الحلم 2021 انه سوف يتم السحب علي جائزة الحلم خلال اجازة عيد الفطر المبارك، وأكدت قناة mbc انه باقي ايام قليلة على السحب الثالث للجائزة والتي قيمتها 500,000 دولار وبيت الاحلام، واكد الاعلامي الكبير مصطفي الأغا ان العيد هذا العام سيكون عيدين مع مسابقة الحلم، وقد أكد الاغا عن وجود مفاجأة خلال الحلم 2021،

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

تم البحث كثيراً عن ارقام الاشتراك في المسابقة من قبل المواطنين، ويمكنك الاشتراك لأي شخص في المسابقة من خلال تثبيت التطبيق الخاصة بمسابقة الحلم علي الجوال الخاص بك وهو متوفر بشكل رسمي على المتاجر الخاصة بهواتف الاندرويد، والايفون وما عليك الأ إدخال رقم هاتفك والاشتراك في المسابقة ومن ثم الاجابة علي الاسئلة التي سوف تطرح عليك أثناء الاشتراك في المسابقة،

أو عن طريق إرسال رسالة نصية بكلمة حلم او Dream علي الرقم المرادف لبلدك، وبمجرد إرسال الرسالة او الاتصال يصلك سؤال يجب الاجابة عليه بشكل صحيح للتسجيل في السحب علي المسابقة، وهذه ارقام الاتصال من بعض الدول:

دولة الكويت على رقم 96922.

دولة مصر من خلال الرقم 95450.

في السعودية التواصل من خلال الرقم التالي 650444.

من الاردن على هذا الرقم 94099.

دولة قطر 92095.

الاشتراك من دولة العراق 4734.

رقم الاشتراك من فلسطين 37890.

من المغرب على الرقم 9669.

من دول تونس 85819.

دولة البحرين 94000.

السحب الثالث للحلم 2021

بعد السحب الاول والثاني من مسابقة الحلم واعلان اسماء الفائزين في المسابقة، جاء الوقت للإعلان عن السحب الثالث للحلم وقيمته نصف مليون دولار وبيت الأحلام حيث اكد الاعلامي مصطفي الأغا عن وجود مفاجآت مذهلة هذا العام؛ حيث ان المسابقة من أكبر واشهر المسابقات في الوطن العربي، وبلغت قيمة الجائزة في العام الماضي 3000000 دولار واصبح الحلم في الفوز بالجائزة أمل كل مواطن،

معرفة من الفائز في مسابقة الحلم 2021

ليست هناك الا طريقة واحدة لمعرفة من الفائز في المسابقة، وهي متابعة البث المباشر من قناة mbc من خلال برنامج الحلم.

هذا وقد اعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج الحلم من خلال تويتر يوم الاثنين الماضي ١٠ مايو 2021 انه باقي علي السحب الثالث ٦ أيام أي خلال اجازة عيد الفطر المبارك.