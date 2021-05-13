شوف مهرجان عروض العثيم في أيام عيد الفطر المبارك ومواعيد العمل في جميع الفروع

مهرجان عروض مجموعة أسواق عبد الله العثيم في أيام عيد الفطر المبارك، حيث أن مجموعة العثيم مول تقدم مجموعة من العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والعديد غيرها من مستلزمات المنزل بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما تعلن عن سعادتها في استقبال عملائها القيمين في أيام العيد معلنه عن مواعيد العمل المحددة في فروعها المختلفة والمنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أفضل العروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

عروض العثيم على الأدوات المنزلية:

تتنوع عروض العثيم مول الأسبوعية على الأدوات المنزلية من أدوات المطبخ وقدور الطبخ الصحية من الأواني التيفال والإستانلس وأيضاً الألومنيوم وأطقم العشاء وغيرها العديد، وقد سبق وقدمنا لكم عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية والتموينية، وبمناسبة عطلة العيد ولجوء البعض لقضائها في السفر فتقدم عروض على شنط السفر بأحجام وأنواع مختلفة، وإليكم أهم العروض .

طقم قدور هوم أواي عدد ١٢ قطعة بسعر 149 ريال سعودي.

طقم قدور رويال فورد مكون من 8 قطع بسعر 105 ريال سعودي.

عرض 2 مقلاة رويال فورد مقاس 22+28 سم غير قابلة للالتصاق بسعر 39.95 ريال سعودي.

عرض 2 ترمس ديفا ذات الذوق الراقي واللون الهادي بسعر 59 ريال سعودي.

طقم عشاء ديفا أوبل مكون من 44 قطعه أساسية وهامة بسعر 99 ريال سعودي.

عروض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المتنوعة:

تتنوع عروض العثيم اليوم على الأجهزة الكهربائية ما بين أجهزة المنزل وأجهزة العناية الشخصية، والإلكترونية من شاشات التلفزيون بأحجام وماركات متنوعة وغنية عن التعريف في جودتها وأشهرها ماركة توشيبا العالمية والتي تتمتع بالثقة والأمان لدى عملائها فهي دائما ما تقدم ضمانات حقيقية على أجهزتها الكهربائية، وأيضاً عروض الهواتف الذكية واللوحية، وإليكم أفضل العروض.

جوال سامسونج أيه 42 بسعر 1,325 ريال سعودي.

تابلت سامسونج تي 515 بسعر 899 ريال سعودي.

لاب توب اتش بي بسعر 1,899 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون توشيبا إلى أي دي 32 بوصة بسعر 529 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون أور أل إي دي سمارت مقاس 58 بوصة بسعر 1,699 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ميكروديجيت ال اي دي 55 بوصة بسعر 1,489 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة كليك أون بسعر 26 ريال سعودي.

مجفف شعر ومكواة جيوكار طقم بسعر 135 ريال سعودي.

مواعيد العمل في فروع العثيم في أيام العيد:

وتوضح الصورة السابقة مواعيد العمل الرسمية في جميع فروع أسواق عبد الله العثيم خلال أيام عيد الفطر المبارك في جميع فروعها المنتشرة حول المملكة العربية السعودية.