نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع حتي 18 مايو 2021 بمناسبة عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض بنده السعودية ، تعتبر متاجر هايبر بنده وبنده من أكثر المتاجر المشهورة والمفضلة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، نظراً لما تقدمه من منتجات غذائية عالية الجودة وبأفضل الأسعار، تشمل عروض بنده الأسبوعية علي خصومات هائلة تصل الي 70% والتي لا يمكنك تفوتيها، وبمناسبة عيد الفطر المبارك تقدم متاجر بنده بالعروض الترويجية الخاصة بها خصومات علي المنتجات المختارة ومتوفرة بجميع الفروع.

أجدد عروض بنده السعودية 1442

تقدم عروض هايبر بنده الأسبوعية حتي 18 مايو 2021 تحت شعار جبنا العيد علي خصومات متنوعة للمنتجات الغذائية واللحوم والأسماك الطازجة والمنتجات المبردة بأعلي جودة مثل خصومات علي مفروم بقري برازيلي أو كولومبي للكيلو وبسعر 19.95 ريال سعودي بالإضافة الي روستو بقري برازيلي أو كولومبي للكيلو ومكعبات لحم بقري ونقانق بقري للكيلو وفخذ خروف أسترالي بالعظم للكيلو بسعر 39.95 ريال سعودي .

عروض بنده الأسبوعية علي الشاشات والأجهزة الإلكترونية

كما تشمل عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية علي خصومات وعروض الشاشات مثل تلفزيون دورا 65 بوصة ويشمل العرض التوصيل والتركيب المجاني بالإضافة الي تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2399 ريال سعودي وتلفزيون تي سي إل أندرويد 55 بوصة وتلفزيون إمبكس جلوريا وتشمل عروض الشاشات علي التوصيل والتركيب المجاني وغيرها من العروض التي يمكنك الإطلاع عليها من خلال الصور الموضحة أدناه.

عروض بنده اليوم علي الجوالات 1442

تتميز متاجر بنده بتقديمها لعروض متميزة علي الأجهزة الإلكترونية مثل الجوالات واللاب توب وأجهزة المنزل الذكية وفي عروض بنده لهذا الأسبوع شملت خصومات علي جوال سامسونج أي 51 بسعر 494 ريال سعودي بالإضافة الي جوال سامسونج أي 21 أس وسامسونج أي 2 وشملت أيضاً العروض علي خصم علي أسعار أجهزة هواوي واي 8 بي وواي 7 أي، بالإضافة الي أجهزة المنزل المتنوعة والتي يمكنك الإطلاع عليها في كتالوج العروض المرفق.

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