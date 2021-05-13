شوف عروض بنده الالكترونية في السعودية عروض العيد لهذا الأسبوع أقوى عروض وتخفيضات Panda

عروض بنده الالكترونية في السعودية عروض العيد على أسعار الجوالات والشاشات التلفزيونية والساعات اللاسلكية المتطورة، يقدم هايبر بنده Hyper Panda خصومات وتخفيضات حصرية على أسعار السماعات اللاسلكية وأحدث الأجهزة الإلكترونية، حيث تتضمن عروض بنده السعودية الأسبوعية مجموعة من أجهزة التابلت المثالية للأطفال للاستمتاع بوقت الأجازة المسلي في تعلم المزيد من خلال الألعاب التعليمية والدورات التعليمية والتدريبية أونلاين، أما عن وقت الإستمتاع العائلي فيمكنك قضائه في لعب ألعاب الفيديو من خلال شاشات سينمائية كبيرة الحجم متعددة المواصفات تتسم بكونها شاشات ذاكية كما يدعم البعض منها خدمات الأندرويد لمحبي الألعاب والتطبيقات، وإليكم أفضل العروض.

عروض بنده

يوفر هايبر بنده Hyper Panda لعملائه أقوى الخصومات والتخفيضات على أسعار اللابتوب من بنده وأسعار الأجهزة اللوحية التي تتمتع بمواصفات ذات جودة ممتازة، ولمحبي الإستمتاع بسرعة إنترنت مذهلة يعرض بنده أكبر متاجر السعودية أجهزة التابلت التي تدعم شبكة 4G الجيل الرابع، مما يتيح لهم الولوج وتصفح المواقع والتطبيقات بسرعة مناسبة، ومن أفضل عروض بندة السعودية لهذا الأسبوع:

تابلت سامسونج جالاكسي Tab T515 A10 رام 2 جيجا، 32 جيجابايت ذاكرة داخلية، شاشة 10.1 بوصة بألوان متنوعة بسعر 825 بدلًا من 1067 ريال سعودي.

تابلت لينوفو M8. 8505XS رام 2 جيجا، 32 جيجابايت ذاكرة داخلية، شاشة 8 إنش بسعر 529 بدلًا من 599 ريال سعودي.

تابلت بريف 2 جيجا رام، 32 جيجابايت ذاكرة داخلية، شاشة 10 إنش بسعر 699 بدلًا من 789 ريال سعودي.

ابل ايباد 8 2020 شاشة 10.2 إنش، 32 جيجابايت ذاكرة داخلية + wi-fi بسعر 1499 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون تي سي ال سمارت اندرويد 50 بوصة بسعر مذهل 1699 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

هايبر بنده

في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات واليُمن تأتيكم عروض العيد من بنده وتعرض أوفر عروض الجوالات بأسعار منافسة وتتضمن العروض الجوالات الفئة المتوسطة التي تتميز بالمواصفات الممتازة مقارنةً بأسعار الفئة السعرية المتوسطة، حيث تدعم كافة الهواتف الذكية في العرض شبكة 4G الجيل الرابع التي توفر سرعة إنترنت مذهلة أثناء الإستخدام، وجميع الهواتف في هذه الفئة تدعم شريحتين إتصال SIM مما يتيح للمستخدمين إمكانية إستخدام أكثر من شريحة مختلفة بنفس الهاتف، ومن أفضل العروض:

هاتف سامسونج A02 رام 2 جيجا، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، شاشة 6.5 بوصة متوفر بعدة ألوان بسعر 425 ريال سعودي.

جوال سامساونج A21s رام 4 جيجا، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، شاشة 6.5 بوصة متوفر بعدة الوان بسعر 675 ريال سعودي.

هاتف سامسونج A51 رام 6 جيجا، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، شاشة 6.5 بوصة متوفر بأكثر من لون بسعر حصري 949 ريال سعودي بدلًا من 1209 ريال سعودي.

جوال هواوي Nova 7i رام 8 جيجا، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، شاشة 6.4 بوصة بسعر 879 بدلًا من 1149 ريال سعودي.

كنتم مع أقوى عروض بنده الإلكترونية في السعودية، وخصومات العيد على أسعار المنتجات الإلكترونية من شاشات تلفزيونية وأجهزة التابلت واللابتوب، بالإضافة إلى أقل أسعار الجوالات الذكية والتي تتمتع بمواصفات تلبي حاجات مستخدميها بكفاءة عالية وجودة ممتازة، وتابعونا لمعرفة المزيد حول عروض السعودية وعروض العيد.