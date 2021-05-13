طريقة عمل مقرمشات مالحة وتسالي للعيد في المنزل بطريقة سريعة وسهلة

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عمر شويل - جدة تعرفي علي أسهل طريقة عمل مقرمشات مالحة وتسالي للعيد في المنزل، انتهي شهر رمضان الكريم وهل علينا عيد الفطر المبارك ليحمل لنا الفرح والسرور والبهجة علي قلوب الصغير والكبير، وبسبب وجود فيرس كورونا سوف نقضي العيد هذا العام في المنزل لنجلس ونشاهد التلفاز وبجانبنا كحك العيد وبعض المقرمشات والتسالي اللذيذة لنقضي العيد في بهجة وسرور.

طريقة عمل مقرمشات مالحة وتسالي

جاء عيد الفطر فكل عام وانتم بخير ونحتاج الكثير من التسالي والمقرمشات للتجمعات العائلية والزيارات ولكن سوف تكون الزيارات قليله بسبب جائحة كورونا حفظانا الله، ولذلك سنتعرف علي طرق افضل القرمشات في المنزل بأسهل الطرق، وتعرفوا أيضا علي طريقة عمل الترمس الحلو في يوم واحد استعدادا للعيد.

طريقة عمل ناتشوز

المكونات

عيش تورتيلا.

ملح.

زيت.

بابريكا.

زعتر.

طريقة التحضير

قومي بقص التورتيلا مثلثات ويتبل بالملح.

وضعه في الزيت الساخن حتي يقرمش.

إخراجه من علي النار وضع الزعتر والبابريكا عليه وتقديمه.

طريقة عمل الذرة المحمصة

لنتعرف معا علي أسهل طريقة للذرة المحمصة في المنزل بابسط المكونات، والذرة المحمصة يحبها الكثير من الكبار والصغار فعملها في المنزل اكثر أمانا.

المكونات

كوبان من الذرة الصفراء.

3 ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

معلقة صغيرة بودرة ثوم.

معلقة صغيرة من الملح.

8 أكواب ماء دافئ.

طريقة التحضير

اغسلي الذرة جيدا، وتجففيها عن طريق إحضار مصفاة وتصفيتها فيها لكي تتخلصي من الماء.

خلط الذرة فيي الفرن ووضعها في الصنية وادخليها في الفرن.

قومي بالتقليب كل 6 دقائق حتي يصبح لونها بني.

أخرجيها من الفرن ووضعها في الماء ثم تركها لمدة يوم لتصبح جاهزة.

طريقة عمل رقائق الذرة

رقائق الذرة هي من افضل المقرمشات التي يمكنك تناولها في المنزل بابسط الطرق وبمكونات سهلة جدا فلنتعرف معا علي طرق عملها.

المكونات

كوب دقيق ذرة.

ربع كوب نشا.

ربع كوب دقيق.

بيضة واحدة.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة ملح.

معلقة كبيرة شطه.

معلقة كبيرة بصل بودرة.

معلقة كبيرة كركم.

معلقة كبيرة بابريكا.

معلقة كبيرة زيت.

ماء للعجن.

طريقة التحضير

خلط المكونات معا حتي تحصلي علي عجينة.

ترك العجينة في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.

فرد العجينة حتي تصبح رفيعة وتقطعيها الي مثلثات.

وضعها علي النار في الزيت حتي تنضج وتصح جاهزة للتقديم.

لقد تعرفنا معا علي افضل المقرمشات والتسالي مثل الذرة المحمصة ورقائق الذرة والفشار بالكراميل التي يمكنك أكلها في العيد او في اوقات الفراغ والتجمعات العائلية بالهنأ والشفاء.