شوف عروض جرير الأسبوعية تخفيضات خيالية تصلل 60% تسوق الآن

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عروض جرير الأسبوعية تخفيضات متجر جرير في السعودية 2021م، جرير قدم داخل المملكة العربية السعودية أفضل العروض على الكثير من المنتجات سواء الأجهزة الإلكترونية كاللاب توب والجوالات أو الأجهزة الإلكترونية الحديثة، فقد وفرت إليكم مكتبة جرير خصومات هائلة عند شرائك منها أي منتج، ودعنا عزيزي القارئ أن نذكر لك أبرز العروض المقدمة من مكتبة جرير. عروض جرير الأسبوعية أفضل خصومات مكتبة جرير في السعودية: تخفيضات جرير اليوم هاتف شاومي ريدمي نوت 9 بسعة حجم “128 جيجا بايت” 4 جيجا بايت رام، وصل سعره إلى 699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 799 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف هواوي واي 7 أي يتميز بذاكر حجم “128 جيجا بايت” ووصل سعره داخل عرض مكتبة جرير إلى 699 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 769 ريال سعودي.

تخفيضات جرير اليوم سعر هاتف هواوي واي 7 بي يتميز بذاكرة حجم “64 جيجا بايت” ووصل سعره داخل المتجر إلى 649 ريال سعودي، بينما سعره قبل ذلك كان 714 ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم تنزيلات جرير على لينوفر كي 12 من الهواتف التي تتميز بسعة حجم “128 جيجا بايت” ووصل سعره داخل متجر جرير إلى 569 ريال سعودي.

خصومات جرير هاتف أكاتيل 12 أي بسعة حجم “128 جيجا بايت” 4 جيجا بايت رام وصل سعره إلى 499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 549 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف سامسونج جالكسي أي 51 وصل سعره إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 949 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية هاتف أيفون 12 برو ماكس بسعة حجم “256 جيجا بايت” وصل سعره إلى 5399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5699 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تخفيضات خيالية تصلل 60% تسوق الآن - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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