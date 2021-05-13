شوف عروض العثيم الأسبوعية خصومات وتخفيضات من 10 ل 60% لمدة 5 أيام فقط

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عروض العثيم الأسبوعية أقوى خصومات متجر العثيم 2021 م، يقدم العديد من العروض المختلفة على الفواكه والخضروات والكثير من المنتجات المختلفة في أنحاء المملكة العربية السعودية، والعروض التي سنقدمها لكم في هذا المقال تظل مستمرة حتى أن تنفذ الكمية المعروضة. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم في السعودية: تخفيضات العثيم وصل سعر كيلو الزنجبيل إلى 6.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر ال2 كيلو من الشمندر إلى 3.95 ريال سعودي.

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بلغ سعر تمر تمار نبتة إلى 16.95 ريال سعودي.

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بيتي فور مشكل ديلوكس وصل سعره إلى 24.95 ريال سعودي.

كعك سادة سمن ديلوكس وصل سعره إلى 24.95 ريال سعودي.

جرير، بقدونس، كزبرة وصل سعره ال2 ربطة منهم إلى 1.25 ريال سعودي. تخفيضات العثيم السعودية تنزيلات العثيم على سعر حمص الحب وصل سعره إلى 8.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر الكزبرة المطحونة إلى 11.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم سميد زود خشن 1 كجم وصل سعره إلى 5.75 ريال سعودي.

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تخفيضات العثيم جبن إسطنبولي صفراء وصل سعره إلى 12.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم جبن ابيض بدر مع حبة البركة وصل سعره إلى 20.95 ريال سعودي.

جبن فيتا دنماركي وصل سعره إلى 21.80 ريال سعودي.

سعر البصل الأبيض وصل إلى 4.45 ريال سعودي.

بلغ سعر الأفوكادو إلى 8.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية خصومات وتخفيضات من 10 ل 60% لمدة 5 أيام فقط - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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