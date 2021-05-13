نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو على الجوال والشاشات تخفيضات من 20 ل 50% على جميع الموديلات في المقال التالي

عروض لولو السعودية، تنزيلات لولو يقدم دائماً عروضاً تذهل مواطني المملكة العربية السعودية من روعتها، حيث أن هذه العروض قد تصل في بعض الأحيان إلى 50% على العديد من أنواع الهواتف الذكية، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل العروض المقدمة من هايبر لولو. عروض لولو اليوم أفضل خصومات لولو في السعودية: تخفيضات لولو سامسونج جالكسي أي 72 يتميز بذاكرة حجم بسعة “128 جيجا بايت” 8 جيجا بايت رام وصل سعره داخل هايبر لولو إلى 1699 ريال سعودي.

عروض لولو اليوم سامسونج جالكسي أي 51 يتميز بذاكرة حجم “128 جيجا بايت” 6 جيجابايت رام وصل سعره داخل هايبر لولو إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل ذلك كان 1199 ريال سعودي.

تنزيلات لولو هاتف سامسونج جالكسي إي 21 ويتميز بذاكرة بسعة حجم “64 جيجا بايت” 4 جيجا بايت رام وصل سعره داخل الهايبر إلى 599 ريال سعودي.

عروض لولو الأسبوعية هاتف سامسونج أي 20 أس بسعة حجم “32 جيجا بايت” 4 جيجا بايت، وصل سعره داخل الهايبر إلى 475 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي أي 02 يتميز بسعة حجم ” 32 جيجا بايت” 3 جيجا بايت رام وصل سعره داخل هايبر لولو إلى 424 ريال سعودي. تخفيضات لولو السعودية تنزيلات لولو على هاتف سامسونج جالكسي أي 11 بسعة حجم “32 جيجا بايت” 2 جيجا بايت رام وصل سعره داخل هايبر لولو إلى 499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 575 ريال سعودي.

عروض لولو اليوم سامسونج جالكسي أي 21 أس بسعة حجم “64 جيجابايت” 4 جيجا بايت رام وصل سعره داخل متجر هايبر لولو إلى 649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 819 ريال سعودي.

خصومات لولو اليوم هاتف سامسونج جلاكسي آي 52، 5 جي بسعة حجم “128 جيجا بايت” وصل سعره إلى 1649 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو على الجوال والشاشات تخفيضات من 20 ل 50% على جميع الموديلات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو على الجوال والشاشات تخفيضات من 20 ل 50% على جميع الموديلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.