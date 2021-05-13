شوف عروض اكسترا اليوم تخفيضات شهر مايو الجبارة تصل ل 60%

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عروض اكسترا اليوم في المملكة العربية السعودية، ينتظر العديد من المواطنين داخل المملكة العروض المقدمة على الجوالات الحديثة التي تمتلك إمكانيات جيدة، حيث أن الكثير يفضل شراء الجوالات من اكسترا لأنه مكان مضمون يقدم لكم ضماناً لزيادة الثقة بين العميل والمتجر، ولذلك سنذكر لكم الآن أفضل عروض اكسترا داخل المملكة العربية السعودية. عروض اكسترا اليوم خصومات اكسترا اليوم في السعودية: خصومات اكسترا هاتف ابل آيفون 12 ميني، بسعة حجم “128 جيجا بايت” وصل سعره داخل متجر اكسترا إلى 3299 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 3549 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا هاتف آبل آيفون 12 برو، بسعة حجم “256 جيجا بايت” باللون الأزرق وصل سعره داخل المتجر إلى 4899 ريال سعودي، بينما سعره قبل ذلك كان 5199 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم هاتف آبل آيفون 12 برو ماكس بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الجرافيت وصل سعره داخل متجر اكسترا إلى 4899 ريال سعودي، بدلاً من سعر 5199 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا هاتف آبل آيفون 12 برو، بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأزرق وصل سعره بعد العرض إلى 4499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4699 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا على آبل آيفون 12 ميني ويتميز الهاتف بذاكرة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأزرق وبالنسبة لسعره فقد وصل بعد العرض إلى 3299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3549 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية هاتف آبل آيفون 12 برو بسعة حجم “256 جيجا بايت” 5 جي باللون الأزرق وصل سعره إلى 4899 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5199 ريال سعودي.

خصومات اكسترا هاتف آبل آيفون 12 برو ماكس ويتميز بذاكرة حجم “128 جيجا بايت” وصل سعره داخل العرض إلى 4899 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم تخفيضات شهر مايو الجبارة تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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