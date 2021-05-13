نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الجمعة 14 مايو 2012 الموافق 2 شوال 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية الحصول على جميع ما يحتاجونه في منازلهم من خلال أسواق العثيم بتخفيضات كبري طوال هذا الأسبوع، وتعد أسواق العثيم من اشهر الاسواق المتواجدة منذ سنوات في السعودية وتأتي في المركز الثاني بعد بنده وهايبر بنده ولديها الكثير من العملاء في كافة المدن لذلك يهتمون بشكل يومي بمعرفة اخر عروض العثيم وهو ما نوفره لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

عروض العثيم

توفر عروض العثيم اليوم عروض قوية على الزبدة الإماراتية بسعر 8.50 للكيلو، ويمكنك الحصول علي زيتون سما اسباني اسود بسعر 13.75 ريال، وتوفر العثيم اليوم عروض علي المرتديلا امريكانا بقر بسعر 23.50 ريال للكيلو، وتضم نشرة عروض اسواق العثيم خصومات علي الحلاوة الطحينية شعر سادة المفضلة لدي الكثير من محبي الحلاوة بسعر 14.95 ريال للكيلو، ويمكنك الحصول على الجبنة الرومي المصرية بسعر 28.95 ريال للكيلو، ومن ضمن عروض العثيم الرائعة هي الرنجة المدخنة بسعر 39.95 ريال للكيلو والكثير من المنتجات والسلع الغذائية الهامة التي يحتاجها المنزل.

عروض العثيم اليوم

عروض العثيم اليوم بها تخفيضات علي فول كاليفورنيا مقشور بسعر 10.95 ريال، وحمص حدائق كاليفورنيا المفضل لدي الكثير من الأشخاص بسعر 4.95 ريال، ويمكنك شراء ذرة حدائق كاليفورنيا بسعر 3.25 ريال، وتشمل العروض كاتشب طماطم بسعر 9.50 ريال، وتونة حدائق كاليفورنيا بسعر 12.95، والكثير من أنواع التونة المميزة مثل تونة المراعي وتونة جرين فارمز التي يحبها الكثير من الأشخاص ويمكنك الحصول علي كافة المنتجات المعلبة من خلال العثيم بخصومات تصل حتي 60%.

تخفيضات اسواق العثيم

تخفيضات أسواق عبدالله العثيم في السعودية تضم عسل الشفاء الطبيعي الذي يعد من افضل انواع العسل ومتوفرة بسعر 44.95 ريال بدلاً من سعرها الاصلي وهو 69.95 ريال، وعجينة السنبلة رول بسعر 6.75 ريال، وبرجر السنبلة وقطع دجاج السنبلة، وشاي ليبتون، أفخاذ دجاج رفيعة ساديا، ودجاج مجمد، و برجر بقري، وبطاطس مقلية، والكثير من أنواع اللحوم المجمدة التي توفرها العثيم ضمن مجلة عروضها الاسبوعية واليومية.