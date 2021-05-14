موعد سحب مسابقة الحلم مايو 2021 وأرقام الاشتراك في المسابقة

موعد سحب مسابقة الحلم، ينتظر جميع المشتركين في مسابقة الحلم موعد سحب الجائزة القادمة حيث تعد تلك المسابقة من أهم المسابقات التي تحمل شهرة واسعة في العالم العربي وذلك بسبب الجوائز الضخمة التي يتم تقديمها من خلالها بالإضافة إلى ما تمتاز به من مصداقية كبري جعلتها الخيار الأول لراغبي الاشتراك في برامج المسابقات ومع اقتراب موعد سحب مسابقة الحلم لهذا الشهر يترقب ويحلم كل مشترك بالفوز بالجائزة لتحقيق أحلامه ونقدم لكم عبر هذا المقال موعد سحب جائزة شهر مايو وأرقام الاشتراك بتلك المسابقة.

موعد سحب مسابقة الحلم مايو 2021

يتم تقديم مسابقة الحلم عبر قناة إم بي سي وان حيث يقدمها الإعلامي مصطفي الآغا من خلال برنامج صدي الملاعب والذي يعرض على نفس القناة وقد تم الإعلان عن موعد سحب جائزة الحلم لشهر مايو لعام 2021 والتي تصل قيمتها إلى نصف مليون دولار أمريكي والتي تعد الجائزة الأكبر لهذا العام حتي الآن ليكون السحب في يوم السبت المقبل والموافق الخامس عشر من مايو حيث لم يفصلنا عن موعد السحب سوي ساعات قليلة ويتم بعدها الإعلان عن اسم المشترك الفائز بالجائزة الكبيرة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2021

مع اقتراب موعد سحب جائزة النصف مليون دولار أمريكي يبحث الكثير عن أرقام وخطوات الاشتراك بالمسابقة للفوز بالجائزة وتغيير الحياة للأفضل وتحقيق حلمك ويتم الاشتراك بالمسابقة من خلال إرسال رسالة بها كلم Dream أو كلمة حلم في رسالة عبر الرقم المرادف لبلدك وبعدها سوف تتلقي رسالة تؤكد اشتراكك ويتم بعدها إرسال رسائل بها اسأله قم بالإجابة عليها ولمضاعفة فرص فوزك بالجائزة يتم إجابة العديد من الأسئلة التي تتلقها عبر هاتفك وإرسالها وجاءت أرقام الاشتراك بالمسابقة كما يلي: