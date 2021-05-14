نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية 1442 تفاصيل عروض الهايبر في عيد الفطر في المقال التالي
عروض بنده في السعودية في أيام عيد الفطر المبارك تقدم مجموعة هايبر بنده بجمع فروعها في المملكة العربية السعودية مجموعة من العروض والتخفيضات على كثير من المنتجات التي تعرض بها سواء أجهزة منزلية أو سلع غذائية مختلفة، وبمناسبة عيد الفطر المبارك تم وضع خصومات تبدأ من 20% حتى 70%، مما جعلها فرصة مميزة للتسوق الآن، ومن الجدير بالذكر أن هذه العروض امتداد لعروض شهر رمضان الذي انتهى منذ قريب واستقبالا لعيد الفطر.
عروض بنده على السلع والمنتجات الغذائية
يمكنكم التسوق الآن بأسواق بنده للحصول على أكبر قدر من التخفيضات في شهر مايو احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك، ومن أفضل تلك العروض:
- بلح سكري محلي بسعر ١٠.٩٥ ريال سعودي.
- زبيب دهبي ١٦.٩٥، بينما بلغ سعر الهيل ٢٥٠ جرام منه ٣٩.٩٥ ريال سعودي.
- برجر بقرى النوع البرازيلي ٢٩.٩٥ ريال سعودي للكيلو منه.
- فخذ خروف أسترالي بالعظم ٣٩.٩٥ للكيلو منه.
- سعر الكفتة البلدي البرازيلي أو الكولومبي للكيلو ٢٧.٩٥ ريال سعودي.
- الأرز البسمتي الخمسة كيلو من أبو كأس ٥٧.٤٧ ريال سعودي.
- شكولاتة مشكلة ٧١٠ جرام عبارة ٣٥ حبة ٥٢.٩٥ ريال سعودي.
- شكولاتة رفائيلو روشيه ١٥٠ جرام بسعر ١٠.٩٥ ريال سعودي.
أكبر التخفيضات على السلع في بنده
هناك بعض السلع التي توجد عليها تخفيضات هائلة خلال تلك الأيام من شهر مايو، وذلك بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير، ومن أهم تلكم المنتجات المخفض سعرها:
- شربة شعرية جاهزة سهله وسريعة التحضير.
- أرز الوليمة بسمتي وزن ٥ كيلو.
- تنزيل في سعر مسحوق الفانيليا عبوة رياض فود.
- معجون طماطم وصلصة الواحة.
- دقيق فاخر وراد الكويت.
- تنزيل في سعر كل من حبوب ذره الفشار وأيضا السميد وكذلك حمص حب الزين بوزن ٨٠٠ جرام.
- ورق عنب جاهز وناعم بوزن ١٠٠٠ جرام من صنف ريم.
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