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رقم مسابقة الحلم 2021 mydream لجميع الدول العربية دخول سحب عيد الفطر 500.000$

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أحمد سيد 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم 2021 mydream لجميع الدول العربية دخول سحب عيد الفطر 500.000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رقم مسابقة الحلم 2021 لكافة الدول العربية المتاحة من جانب المسابقة لإرسال الرسالة النصية التي تحتوي على كلمة من الكلمات الثلاث المعلن عنهم من قبل الشركة المنظمة، حيث يبحث العديد من الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم لهذا العام عن رقم مسابقة الحلم المرادف لبلدهم، لذلك فقد قمنا بتوفير جدولاً يتضمن كافة الأرقام التي سيحتاج إليها راغبي المشاركة في مسابقة الحلم 2021، وتتيح مسابقة الحلم أكثر من طريقة للتسجيل في السحوبات الخاصة بالمسابقة، حيث يمكن التسجيل في الحلم من خلال التسجيل في خدمة الاشتراك للحلم، أو من خلال المشاركة من خلال الرسائل النصية sms، أو عن طريق الاشتراك عن طريق تطبيق مسابقة الحلم، كما يمكن الاشتراك في المسابقة الرديفة.

أرقام مسابقة الحلم 2021

أتاحت مسابقة الحلم عبر موقعها الإلكتروني أرقام الحلم التفاعلية للعديد من الدول العربية، حيث يمكنكم التعرف على رقم الحلم المرادف لبلدك والتكلفة لكل رسالة أو اتصال مباشر من خلال جدول أرقام مسابقة الحلم التفاعلية التالي:

الدولة

شركة الاتصالات

الرقم

الوسيلة

التكلفة لكل رسالة

السعودية

STC

Mobily

Zain

Virgin Mobile

Lebara

858888

650444

755505

300300

313131

SMS

5.75 ريال

الإمارات

Etisalat

Du

5544

3636

SMS

3.15 درهم كل يوم و .5.25 دراهم رسالة

الكويت

stc

4141

SMS

500 فلس

عمان

Omantel

90434

SMS

500 فلس

البحرين

Batelco

stc

Zain

94000

SMS

500 فلس

العراق

Asiacell

Korek

Zain

2266

2180

2770

SMS

1200 دينار عراقي

فلسطين

Jawwal

Wataniya

1625

6144

SMS

3.5 NIS

مصر

Vodafone

Etisalat

Orange

WE

Vodafone

Etisalat

Orange

WE

95458

95458

95458

95458

95458

95450

95450

95450

95450

SMS

5 جنيهات مصرية

الأردن

Orange

Umniah

Zain

98858

SMS

70 قرش

المغرب

Maroc Tel

INWI

Orange

9669

SMS

9 دراهم مغربية

سوريا

Syriatel

MTN

1565

SMS

100 ليرة سورية

تونس

Tunisie telecom

Orange

Ooredoo

85988

SMS

1.5 دينار تونسي

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2021

من يرغب في التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والخطوات الصحيحة لكل طريقة من طرق التسجيل في برنامج الحلم موسم 2021م لدخول سحب مسابقة الحلم القادم للتأهل وزيادة فرصة الفوز بجائزة 250.000$، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط موقع مسابقة الحلم الرسمي

تتيح مسابقة الحلم موقعها الإلكتروني أمام الراغبين في الاشتراك من خلال الموقع الرسمي إمكانية تعبئة رقم الهاتف الجوال للاشتراك في السحوبات القادمة، ومن يرغب في الدخول إلى موقع الحلم الإلكتروني، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net).

رقم مسابقة الحلم 2021
رقم مسابقة الحلم 2021

سحب مسابقة الحلم في عيد الفطر 2021

تم الإعلان من قبل مسابقة الحلم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تبقي يوم واحد فقط على سحب الحلم في عيد الفطر المبارك 2021 اعتباراً من اليوم الجمعة بتاريخ 14 مايو 2021م، حيث من المقرر أن يتم السحب والإعلان عن اسم الفائز في مسابقة الحلم في العيد يوم السبت بتاريخ 15 مايو 2021م، كما أعلنت قيمة سحب عيد الفطر المبارك وهي 500.000$.

كما أعلنت المسابقة أيضاً عن إتاحة الفرصة لربح منزل على جزيرة اليونان، وقد أوضحت المسابقة أن جميع المشاركات منذ بدء موسم مسابقة الحلم 2021 تؤهل المشاركين والمشاركات بشكل تلقائي لسحب منزل الأحلام، وسيتم الإعلان عن تاريخ سحب منزل الأحلام في وقتٍ لاحق من قبل المسابقة، ومن يرغب في الحصول على رقم مسابقة الحلم 2021 للاشتراك في السحب القادم، يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق بالمقال.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم مسابقة الحلم 2021 mydream لجميع الدول العربية دخول سحب عيد الفطر 500.000$ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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