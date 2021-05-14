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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم 2021 mydream لجميع الدول العربية دخول سحب عيد الفطر 500.000$ في المقال التالي
عمر شويل - جدة ننشر رقم مسابقة الحلم 2021 لكافة الدول العربية المتاحة من جانب المسابقة لإرسال الرسالة النصية التي تحتوي على كلمة من الكلمات الثلاث المعلن عنهم من قبل الشركة المنظمة، حيث يبحث العديد من الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم لهذا العام عن رقم مسابقة الحلم المرادف لبلدهم، لذلك فقد قمنا بتوفير جدولاً يتضمن كافة الأرقام التي سيحتاج إليها راغبي المشاركة في مسابقة الحلم 2021، وتتيح مسابقة الحلم أكثر من طريقة للتسجيل في السحوبات الخاصة بالمسابقة، حيث يمكن التسجيل في الحلم من خلال التسجيل في خدمة الاشتراك للحلم، أو من خلال المشاركة من خلال الرسائل النصية sms، أو عن طريق الاشتراك عن طريق تطبيق مسابقة الحلم، كما يمكن الاشتراك في المسابقة الرديفة.
أرقام مسابقة الحلم 2021
أتاحت مسابقة الحلم عبر موقعها الإلكتروني أرقام الحلم التفاعلية للعديد من الدول العربية، حيث يمكنكم التعرف على رقم الحلم المرادف لبلدك والتكلفة لكل رسالة أو اتصال مباشر من خلال جدول أرقام مسابقة الحلم التفاعلية التالي:
|
الدولة
|
شركة الاتصالات
|
الرقم
|
الوسيلة
|
التكلفة لكل رسالة
|
السعودية
|
STC
Mobily
Zain
Virgin Mobile
Lebara
|
858888
650444
755505
300300
313131
|
SMS
|
5.75 ريال
|
الإمارات
|
Etisalat
Du
|
5544
3636
|
SMS
|
3.15 درهم كل يوم و .5.25 دراهم رسالة
|
الكويت
|
stc
|
4141
|
SMS
|
500 فلس
|
عمان
|
Omantel
|
90434
|
SMS
|
500 فلس
|
البحرين
|
Batelco
stc
Zain
|
94000
|
SMS
|
500 فلس
|
العراق
|
Asiacell
Korek
Zain
|
2266
2180
2770
|
SMS
|
1200 دينار عراقي
|
فلسطين
|
Jawwal
Wataniya
|
1625
6144
|
SMS
|
3.5 NIS
|
مصر
|
Vodafone
Etisalat
Orange
WE
Vodafone
Etisalat
Orange
WE
|
95458
95458
95458
95458
95458
95450
95450
95450
95450
|
SMS
|
5 جنيهات مصرية
|
الأردن
|
Orange
Umniah
Zain
|
98858
|
SMS
|
70 قرش
|
المغرب
|
Maroc Tel
INWI
Orange
|
9669
|
SMS
|
9 دراهم مغربية
|
سوريا
|
Syriatel
MTN
|
1565
|
SMS
|
100 ليرة سورية
|
تونس
|
Tunisie telecom
Orange
Ooredoo
|
85988
|
SMS
|
1.5 دينار تونسي
طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2021
من يرغب في التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والخطوات الصحيحة لكل طريقة من طرق التسجيل في برنامج الحلم موسم 2021م لدخول سحب مسابقة الحلم القادم للتأهل وزيادة فرصة الفوز بجائزة 250.000$، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:
رابط موقع مسابقة الحلم الرسمي
تتيح مسابقة الحلم موقعها الإلكتروني أمام الراغبين في الاشتراك من خلال الموقع الرسمي إمكانية تعبئة رقم الهاتف الجوال للاشتراك في السحوبات القادمة، ومن يرغب في الدخول إلى موقع الحلم الإلكتروني، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:
رابط دخول موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net).
سحب مسابقة الحلم في عيد الفطر 2021
تم الإعلان من قبل مسابقة الحلم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تبقي يوم واحد فقط على سحب الحلم في عيد الفطر المبارك 2021 اعتباراً من اليوم الجمعة بتاريخ 14 مايو 2021م، حيث من المقرر أن يتم السحب والإعلان عن اسم الفائز في مسابقة الحلم في العيد يوم السبت بتاريخ 15 مايو 2021م، كما أعلنت قيمة سحب عيد الفطر المبارك وهي 500.000$.
كما أعلنت المسابقة أيضاً عن إتاحة الفرصة لربح منزل على جزيرة اليونان، وقد أوضحت المسابقة أن جميع المشاركات منذ بدء موسم مسابقة الحلم 2021 تؤهل المشاركين والمشاركات بشكل تلقائي لسحب منزل الأحلام، وسيتم الإعلان عن تاريخ سحب منزل الأحلام في وقتٍ لاحق من قبل المسابقة، ومن يرغب في الحصول على رقم مسابقة الحلم 2021 للاشتراك في السحب القادم، يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق بالمقال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم مسابقة الحلم 2021 mydream لجميع الدول العربية دخول سحب عيد الفطر 500.000$ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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