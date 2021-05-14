نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم 2021 mydream لجميع الدول العربية دخول سحب عيد الفطر 500.000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رقم مسابقة الحلم 2021 لكافة الدول العربية المتاحة من جانب المسابقة لإرسال الرسالة النصية التي تحتوي على كلمة من الكلمات الثلاث المعلن عنهم من قبل الشركة المنظمة، حيث يبحث العديد من الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم لهذا العام عن رقم مسابقة الحلم المرادف لبلدهم، لذلك فقد قمنا بتوفير جدولاً يتضمن كافة الأرقام التي سيحتاج إليها راغبي المشاركة في مسابقة الحلم 2021، وتتيح مسابقة الحلم أكثر من طريقة للتسجيل في السحوبات الخاصة بالمسابقة، حيث يمكن التسجيل في الحلم من خلال التسجيل في خدمة الاشتراك للحلم، أو من خلال المشاركة من خلال الرسائل النصية sms، أو عن طريق الاشتراك عن طريق تطبيق مسابقة الحلم، كما يمكن الاشتراك في المسابقة الرديفة.

أرقام مسابقة الحلم 2021

أتاحت مسابقة الحلم عبر موقعها الإلكتروني أرقام الحلم التفاعلية للعديد من الدول العربية، حيث يمكنكم التعرف على رقم الحلم المرادف لبلدك والتكلفة لكل رسالة أو اتصال مباشر من خلال جدول أرقام مسابقة الحلم التفاعلية التالي:

الدولة شركة الاتصالات الرقم الوسيلة التكلفة لكل رسالة السعودية STC Mobily Zain Virgin Mobile Lebara 858888 650444 755505 300300 313131 SMS 5.75 ريال الإمارات Etisalat Du 5544 3636 SMS 3.15 درهم كل يوم و .5.25 دراهم رسالة الكويت stc 4141 SMS 500 فلس عمان Omantel 90434 SMS 500 فلس البحرين Batelco stc Zain 94000 SMS 500 فلس العراق Asiacell Korek Zain 2266 2180 2770 SMS 1200 دينار عراقي فلسطين Jawwal Wataniya 1625 6144 SMS 3.5 NIS مصر Vodafone Etisalat Orange WE Vodafone Etisalat Orange WE 95458 95458 95458 95458 95458 95450 95450 95450 95450 SMS 5 جنيهات مصرية الأردن Orange Umniah Zain 98858 SMS 70 قرش المغرب Maroc Tel INWI Orange 9669 SMS 9 دراهم مغربية سوريا Syriatel MTN 1565 SMS 100 ليرة سورية تونس Tunisie telecom Orange Ooredoo 85988 SMS 1.5 دينار تونسي

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2021

من يرغب في التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والخطوات الصحيحة لكل طريقة من طرق التسجيل في برنامج الحلم موسم 2021م لدخول سحب مسابقة الحلم القادم للتأهل وزيادة فرصة الفوز بجائزة 250.000$، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط موقع مسابقة الحلم الرسمي

تتيح مسابقة الحلم موقعها الإلكتروني أمام الراغبين في الاشتراك من خلال الموقع الرسمي إمكانية تعبئة رقم الهاتف الجوال للاشتراك في السحوبات القادمة، ومن يرغب في الدخول إلى موقع الحلم الإلكتروني، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net).

سحب مسابقة الحلم في عيد الفطر 2021

تم الإعلان من قبل مسابقة الحلم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تبقي يوم واحد فقط على سحب الحلم في عيد الفطر المبارك 2021 اعتباراً من اليوم الجمعة بتاريخ 14 مايو 2021م، حيث من المقرر أن يتم السحب والإعلان عن اسم الفائز في مسابقة الحلم في العيد يوم السبت بتاريخ 15 مايو 2021م، كما أعلنت قيمة سحب عيد الفطر المبارك وهي 500.000$.

كما أعلنت المسابقة أيضاً عن إتاحة الفرصة لربح منزل على جزيرة اليونان، وقد أوضحت المسابقة أن جميع المشاركات منذ بدء موسم مسابقة الحلم 2021 تؤهل المشاركين والمشاركات بشكل تلقائي لسحب منزل الأحلام، وسيتم الإعلان عن تاريخ سحب منزل الأحلام في وقتٍ لاحق من قبل المسابقة، ومن يرغب في الحصول على رقم مسابقة الحلم 2021 للاشتراك في السحب القادم، يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق بالمقال.