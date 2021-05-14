أحدث تردد لقناة كراميش للأطفال الجديد 2021 علي النايل سات

قناة كراميش للأطفال وهي من القنوات الجميلة جدا للأطفال مصدر ترفيهية وسعادة للأطفال وأيضا مصدر مهم جدا لتعليم الأطفال الكثير من الأشياء الجيدة مثل القراءة والكتابة وهذا ما دفع الكثير من الآباء والأمهات بالبحث عن التردد الجديد لهذه القناة لأنها مهمه جدا لأطفالهم لإدخال السعادة علي الأطفال وخاصة في أيام عيد الفطر المبارك وسوف ننقل لكم التردد الجديد لقناة كراميش للأطفال في الآتي

التردد الجديد لقناة كراميش للأطفال :

قناة كراميش للأطفال من القنوات المهمة جدا ولديها الكثير من المتابعين حيث ان تم توقف التردد القديم لهذه القناة قبل أيام قليله واصبح الكثيرون يبحثون عن التردد الجديد لقناة كراميش للأطفال لأنها تدخل السرور علي الطفال وخاصة أيام عيد الفطر المبارك وقناة كراميش لديها الكثير من الأشياء الجميلة والمفيدة جدا للأطفال برامج ترفيهية وبرامج تعليمية وأناشيد دينية وأغاني ممتعة ويوجد أيضا أغاني تعلمية وهي تفيد الطفل كثير في استيعاب بعض الأشياء الصعب شرحها وتكون مبسطة وسهله للطفل مثل حفظ الأرقام وحفظ الحروف العربية والانجليزية بطريقة سهلة وجميلة عبر الأغاني وحفظ جدول الضرب وبرامج تعلم الطفل النظافة مثل غسل اليد قبل تناول أي طعام وعدم وضع اليد علي الوجهة تجنبا للأمراض وغسل وتنظيف اليد باستمرار وهذا ما يساعد الآباء والأمهات في تعليم أطفالهم بشكل مبسط وسهل

التردد الجديد لقناة كراميش للطفال :

التردد علي 11603

الاستقطاب أفقيا

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي هو نايل سات

هذا هو التردد الجديد لقناة كراميش التي يبحث عنه الكثير من الآباء والأمهات لأطفالهم لجعلهم سعداء وتعليمهم القراءة والكتابة وحفظهم للأرقام باللغة العربية واللغة الانجليزية وأيضا الحروف باللغة العربية واللغة الانجليزية لذلك قم بوضع التردد الجديد للقناة بسرعة لأنه يوجد برامج ترفية جميلة جدا للأطفال في عيد الفطر المبارك