شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات خيالية وخصومات تصل ل 60%

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عروض العثيم الأسبوعية تسعى شركة أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية إلى توفير جميع السلع الاستهلاكية، لكل عملائها بأعلى مستوى من السلامة والجودة، ويتم ذلك من خلال التزامها والتزام العاملين بالشركة جميعًا بالوفاء بكل متطلبات العميل وإرضائه بشكل دائم ومستمر، حيث تقدم شركة العثيم الكثير من العروض الأسبوعية المميزة جدًا في كافة المنتجات. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على اللحوم والدواجن: عروض العثيم اليوم لحم غنم سواكني بالعظم، بسعر ٥٥.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

عروض العثيم الأسبوعية لحم حاشي بالعظم، بسعر ٣٥.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

خصومات العثيم لحم غنم روماني بالعظم، بسعر ٤٨.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

لحم حاشي طازج بدون عظم بسعر٤٣.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل بلدي بدون عظم، بسعر٤٨.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل بلدي بالعظم، بسعر ٣٨.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

لحم مفروم بقر برازيلي مبرد، بسعر ٢٢.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل باكستاني بالعظم مبرد، بسعر ٢٧.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل باكستاني بدون عظم مبرد، بسعر ٣٤.٩٥ ريال سعودي للكيلو. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على طبق أفخاذ دجاج التنمية طازجة وزن ٤٥٠ جرام، بسعر ٥.٥٠ ريال سعودي للكيلو.

خصومات العثيم دجاج التنمية طبق قطع دجاج مشكل طازج وزن ٩٠٠ جرام، بسعر ٧.٥٠ ريال سعودي للكيلو.

تنزيلات العثيم طبق كبد دجاج التنمية طازج وزن ٤٥٠ جرام، بسعر ٣.٧٥ ريال سعودي للكيلو.

عروض العثيم اليوم كيس صدور دجاج ساديا حجم عائلي ٢كيلو، بسعر ٤٠.٩٥ بدلًا من ٥٥ ريال سعودي.

طبق صدور دجاج ساديا ٤٥٠ جرام، بسعر ١١.٩٥ بدلاً من ١٦.٩٥ ريال سعودي.

دجاجة كاملة مجمدة ساديا وزن كيلو، بسعر ١٢.٥ بدلًا من ١٦.٥٠ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات خيالية وخصومات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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