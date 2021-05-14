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عروض لولو الأسبوعية، نقدم لكم اليوم تفاصيل مجلة العروض الجديدة الخاصة بهايبر ماركت لولو، والتي تكون بعنوان صفقات العيد الكبرى، حيث تتميز شركة لولو بإنتشار فروع الهايبر ماركت في كل أرجاء السعودية حيث يسهل على المواطنين والمقيمين التسوق،ويمكنك أيضًا التسوق من خلال موقعنا إلكترونيي، وتتميز أيضًا بأسعارها المنافسة فإن الشركة تسعى دائمًا لتحقيق المعادلة بين أفضل جودة وأقل سعر. عروض لولو الأسبوعية خصومات لولو على اللحوم والدواجن: عروض لولو اليوم لحم عجل هندي بدون عظم مسحب، بسعر ٣٥.٩٠ بدلًا من ٤٦.٩٥ ريال سعودي لكل كيلو.

تخفيضات لولو لحم غنم أثيوبي مقطع بسعر ٣٦.٩٠ بدلًا من ٤٦.٩٠ ريال سعودي للكيلو.

تنزيلات لولو الجزء العلوي من اللحم البقري النيوزلندي، بسعر ٣٣.٩٠ بدلًا من ٤٩.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

لحم ماعز عماني بالعظم، بسعر ٤٤.٩٠ بدلاً من ٥٩.٩٠ ريال سعودي للكيلو.

لحم بقري هندي، بسعر ٢٤.٩٠ بدلًا من ٣٥.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل محلي بالعظم، بسعر ٣٤.٩٠ بدلًا من ٤٢.٩٥ ريال سعودي للكيلو. تخفيضات لولو السعودية تنزيلات لولو على كتف لحم بقري بكستاني، بسعر ٢٦.٩٠ بدلًا من ٣٤.٠٠ ريال سعودي للكيلو.

عروض لولو اليوم لحم خروف سعودي كامل تيس، بسعر ٤٣.٩٠ بدلًا من ٥٢.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

خصومات لولو رضوي دجاج طازج مبرد ١ كيلو، بسعر ١٤.٩٠ بدلًا من ١٩.٦٥ ريال سعودي.

اليوم أفخاذ دجاج كامله ٩٠٠ جرام، بسعر ١٣.٥٠ بدلًا من ١٨.٧٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية أقوى عروض السعودية لمدة 5 أيام تصل ل 50% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو الأسبوعية أقوى عروض السعودية لمدة 5 أيام تصل ل 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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